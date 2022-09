Le sélectionneur de l'Équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23), Noureddine Ould Ali, a déploré l'inefficacité offensive de ses joueurs, lors du match amical préparatoire disputé vendredi face au Soudan (1-0), en vue des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023 de la catégorie au Maroc. «Face au Soudan, on s'est créé des occasions de buts, on arrive jusqu'aux cages adverses, mais on a péché à la conclusion. J'ai besoin d'un tueur de surface. Ce genre de matchs sont faits pour corriger nos lacunes. On tire beaucoup d'enseignement de ces joutes», a-t-il indiqué dimanche au site officiel de la Fédération algérienne (FAF). Pour son premier test face aux Soudanais disputé au stade Omar-Hamadi, l'Algérie s'est contentée d'une petite victoire, grâce à l'unique but de la partie signé par le milieu de terrain Yuliwes Bellache (SC Austria Lustenau/ Autriche) peu avant la pause sur penalty (44e). Les deux équipes se rencontreront de nouveau lundi au même lieu. «À chaque match, on intègre de nouveaux joueurs, selon les postes où la vacation a été constatée. Dans l'ensemble, les performances étaient plutôt bonnes, mais je reviens à ce problème d'efficacité qui me taraude. À chaque fois qu'on fait appel à un nouveau, il se retrouve dans cette situation d'inefficacité. On n'arrive pas à stabiliser ce secteur», a-t-il regretté. Pour pallier le départ de l'attaquant Toufik Chérifi, libéré pour le Club Africain (Div.1/ Tunisie), le coach national a fait appel au sociétaire de l'ASO Chlef, Boualem Sryer. Le groupe a été renforcé également par l'arrivée de l'attaquant du CR Belouizdad Mohamed Belkhadem qui figure dans la liste mais qui a retardé sa venue après accord de Ould Ali. Exemptée du 1er tour, l'Algérie sera opposée au 2e tour des éliminatoires de la CAN-2023 (aller: 21 - 23 octobre, retour: 28-30 octobre) au vainqueur de la double confrontation entre l'Éthiopie et la RD Congo. Lors du match aller disputé jeudi, les deux équipes ont fait match nul (0-0) à Addis-Abeba. En cas de qualification, les «Verts» défieront au 3e et dernier tour (20-28 mars 2023, ndlr) le vainqueur de Ghana - Mozambique vs Maurice. La CAN U23 se jouera en juin 2023 au Maroc, et sera qualificative pour les Jeux olympiques d'été (JO Paris-2024).

R. S.