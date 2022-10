La sélection nationale des moins de 23 ans a entamé, mardi dernier, son stage de préparation pour la double confrontation, en aller- retour, face à la RD Congo au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Le sélectionneur national, Noureddine Ould Ali a fait appel à un effectif dans le cadre d'une liste élargie composée de joueurs évoluant en Algérie et d'autres venant de l'étranger, un choix délibéré qui lui permettra de trier les meilleurs d'entre eux en prévision de ce 2e tour préliminaire de la CAN U23-Total Energies, Maroc 2023. Les internationaux espoirs algériens ont eu droit, ce mardi 18 octobre, à deux séances d'entraînement: la première consistant en un travail musculaire sous les ordres de Salim Menad, alors que la seconde, elle, était plutôt réservée à l'aspect technico- tactique dirigée par le coach national. Les gardiens de buts ont, de leur côté, beaucoup sué avec Farid Belmellat, leur entraîneur, qui a concocté des exercices bien spécifiques. La sélection nationale U23 poursuivra sa préparation au CTN pour une autre journée, celle de ce mercredi avant d'embarquer en direction de la RD Congo jeudi matin. Quant au match RD Congo - Algérie, il aura lieu le dimanche 23 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa. La manche-retour, elle, est prévue le jeudi 27 octobre au stade du 8- Mai 1945 de Sétif, déterminant pour la qualification au 3e et dernier tour de la CAN U23- Total Energies Maroc 2023.