Trois internationaux algériens figurent dans la liste des 11 prétendants pour le prix Marc-Vivien Foé pour la saison 2020-2021 récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 française de football. Les trois footballeurs algériens nominés pour le prix Marc-Vivien Foé décerné par RFI/France 24 sont: le gardien Alexandre Oukidja (FC Metz), le milieu de terrain offensif Farid Boulaya (FC Metz) et l'attaquant Andy Delort (Montpellier Hérault SC). Le portier algérien a pris son temps pour asseoir sa réputation au sein de l'élite. Mais à 32 ans, et après de nombreuses saisons dans les divisions inférieures, le gardien de but est devenu un joueur respecté, à son poste, en Ligue 1. Les performances du champion d'Afrique 2019 ne sont évidemment pas étrangères au fait que les Messins ont une des meilleures défenses de L1. À 28 ans, Boulaya, milieu offensif créatif s'est enfin imposé au plus haut niveau, après avoir surtout brillé en deuxième division par le passé. Buteur, passeur et surtout dribbleur, le numéro 10 messin brille, au point d'être régulièrement appelé en sélection algérienne, malgré la forte concurrence à son poste. Enfin, Delort, est devenu une valeur sûre de la Ligue 1. Le champion d'Afrique 2019 avait certes fini seulement 10e du pPrix Marc-Vivien Foé 2020. Mais, avec ses buts souvent décisifs et sa forte personnalité, cet attaquant de 29 ans peut viser mieux lors de l'édition 2021. Outre ces trois joueurs algériens, huit autres candidats sont en lice: Nayef Aguerd (Stade Rennais/ Maroc), Boulaye Dia (Stade de Reims / Sénégal), Seko Fofana (Racing Club de Lens/ Côte d'Ivoire), Idrissa Gueye (PSG / Sénégal), Tino Kadewera (Olympique Lyonnais / Zimbabwe), Gaël Kakuta (Racing Club de Lens / RDC), Reinildo Madava (LOSC Lille/ Mozambique), Karl Toko-Ekambi (Olympique Lyonnais / Cameroun). Le trio final sera choisi par un comité de journalistes et annoncé le 29 avril prochain. R. S.