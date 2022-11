Comme «un chat dans la gorge» difficile à s'en débarrasser de sitôt, les supporters du MC Oran peinent à digérer la défaite concédée par leur club face au très respectable représentant de la Soummam, l'Olympique Akbou, et de surcroît dans les bases même du club oranais, le stade Ahmed-Zabana. En fait, ces fous «amoureux» des Rouge et Blanc sont très remontés, irrités au plus haut niveau. Ils ne sont pas remontés contre l'Olympique d'Akbou et leurs dirigeants pour avoir conclu le match en signant leur victoire qu'ils méritent amplement compte tenu de leur abnégation, en plus de la présence remarquée de plusieurs Akbouciens qui se sont même déplacés à Oran. Bien au contraire, ils les saluent et les félicitent d'ailleurs pour leur fidélité et l'amour qu'ils portent à leur club, en plus de leur présence en force à la fois remarquée et remarquable en occupant l'ensemble des coins et recoins du stade d'El Hamri à telle enseigne que les poulains de l'Olympique n'ont aucunement peiné à s'adapter après avoir fait leur apparition sur la pelouse. D'ailleurs, ils ont, durant toute la rencontre, occupé tous les espaces du terrain ayant abrité la rencontre n'ayant laissé aucun vide libre pour les Hamraouas, qui ont, eux aussi, tenté timidement et vainement de construire leur jeu. Pour les Oranais, cette forte présence de leurs invités est révélatrice de la considération portée par l'administration akboucienne à leur club, à leurs joueurs et les supporters. Durant la même rencontre, tout le contraire s'est produit dans le camp du club phare de l'Oranie, le MC Oran, à telle enseigne que les connaisseurs des secrets de la citadelle du club sont allés jusqu'à dire que le coach Belatoui est isolé et laissé pour soi livré à l'abandon. «Sinon comment interpréter l'absence totale des dirigeants de ce club lors d'une compétion dans laquelle le MC Oran est connu pour être l'un de ses animateurs principaux, la coupe d'Algérie? Mais où sont donc passés ses dirigeants qui se bousculent, comme chaque début de saison, dans les couloirs du club et se lancent dans des campagnes dont «eux seuls sont en fait de leurs desseins». Ce qui semble avoir irrité le plus ces supporters est certes, l'absence très relevée de la direction du club qu'ils peinent à expliquer. D'autant plus, déplore-t-on, cette «même administration, dont la direction a joué un rôle principal dans le recrutement massif des joueurs lors de l'intersaison avant de s'éclipser par la suite». Et pourtant, cette lacune n'est en aucun cas «le rituel de ces hommes se mettant, à chacune des rencontres importantes, dans leurs belles toilettes pour se bousculer dans la tribune officielle pour annoncer insidieusement leur amour qu'ils portent pour le club», a-t-on regretté. Tout le contraire s'est produit cette fois-ci. La tribune officielle, étant pratiquement vide, a quelque peu «brillé» par la présence du fils du patron du club, Réda Djebbari. Là est toute la question qui demeure posée: alors que le premier responsable et la direction du club ont fait faux bond lors de cette rencontre, à quel dessein obéit la présence du fils de Djebbari dans le gradin destiné aux officiels? Compte tenu de la débandade que connaît le club, la réponse à cette question n'est, contre toute attente, pas pour demain! À quand l'heureux épilogue? L'avenir du club est, selon les connaisseurs de ses secrets, tributaire de ses actionnaires! a-t-on fini par lâcher amèrement.