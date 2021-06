CC'est finalement le RC Arba qui animera le tournoi des play-offs pour l'accession en Ligue 1 de football, en compagnie du HB Chelghoum Laïd (Groupe Est) et du MCB Oued Sly (Ouest), en décrochant sur le fil, le titre tant convoité du Groupe Centre, au terme de la 22e et dernière journée de Ligue 2, jouée samedi, qui a également désigné les derniers malheureux relégables devant évoluer la saison prochaine en division inférieure. Samedi, la formation de l'Arba s'est contentée d'un nul, ô combien précieux, sur le terrain de l'USM Blida (0-0), alors que les Béjaouis ont remporté une victoire pour l'honneur (2-1) sur le terrain du WB M'sila, déjà relégué tout comme l'USMB.

Pour le RCA qui a terminé à égalité de points avec la JSM Béjaïa (41), il a fallu recourir au goal-avérage particulier entre les deux clubs pour les départager. Le club de la Mitidja doit son accession, à sa large victoire lors de la phase aller (4-0), contre une courte défaite (1-0) au retour. En bas du classement, ce sont l'A Boussaâda, étrillé par le MO Béjaïa (5-1) et le CR Beni-Thour auteur d'un nul insuffisant (0-0) sur le terrain du WA Boufarik, qui accompagneront l'USMB et le WBM au 3e palier. Pour l'ancien vainqueur de la coupe d'Algérie, le CRBT, qui a partagé la 8e place avec l'IB Lakhdaria, vainqueur chez l'USM Harrach (1-0), sa descente fait suite à son mauvais classement à l'issue de la phase aller, alors que les deux équipes (CRBT-IBL) se sont séparées sur un score de parité (0-0) à l'aller et au retour. Au niveau du groupe Ouest, les quatre relégables sont désormais connus. Outre l'OM Arzew et l'US Remchi, ce sont finalement le RCB Oued Rhiou et l'IRB El Kerma qui quitteront à regret la Ligue 2. Pour le groupe Est, les dés ont été jetés lors de la précédente journée.

Toutefois, cette 22e journée sans enjeu pour toutes les équipes, a été marquée par une avalanche de buts (28), où le champion du groupe, le HB Chelghoum Laïd a été étrillé par l'US Chaouïa (4-0) tout comme le MO Constantine battu par le CA Batna (6-1) sans omettre le succès symbolique du MSP Batna sur te terrain de l'AS Khroub (4-1), une victoire qui lui permet d'abandonner la 12e et dernière place au profit de l'ex-pensionnaire de Ligue 1, le DRB Tadjenanet battu à domicile par le NRB Teleghma (2-3). Le tournoi des play-offs pour l'accession en L1 débutera le mercredi 7 juillet pour se terminer le dimanche 18 juillet à l'issue duquel on connaîtra les deux heures promus.