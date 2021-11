L'attaquant international nigérian de Naples (Série A italienne de football) Victor Osimhen, opéré mardi après plusieurs «fractures déplacées» au visage, sera éloigné des terrains pendant 3 mois et sera forfait pour la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, Ndlr) au Cameroun (9 janvier-6 février), a annoncé le leader du championnat d'Italie, mardi dans un communiqué. «Victor Osimhen a été opéré ce matin par le Pr Tartaro. La synthèse des piliers osseux a été réalisée avec des plaques et vis en titane. Le joueur va bien et restera sous observation pendant quelques jours. Le pronostic est estimé à environ 90 jours», a écrit le club sur son site officiel. Le joueur de 22 ans, souffrait de «multiples fractures déplacées de l'orbite de l'oeil et de la pommette gauche» après un impressionnant choc aérien, ce dimanche, avec le défenseur de l'Inter Milan (2-3), Milan Skriniar.