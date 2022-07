La Coupe arabe des nations de football des moins de 17 ans (U17) prévue en Algérie du 23 août au 7 septembre prochains, pourrait se dérouler au Complexe olympique Miloud-Hadefi d'Oran, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) vendredi sur son site officiel. « Le Bureau fédéral a examiné le dossier relatif à la possibilité d'organiser la Coupe arabe des nations des U17 au niveau de la ville d'Oran, et ce du 23 août au 7 septembre 2022», a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué. Le nouveau président de la FAF, Djahid Zefizef, a présidé jeudi la première réunion mensuelle statutaire du Bureau fédéral, au niveau du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. L'organisation par l'Algérie du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, ndlr), réservé aux joueurs locaux, et la CAN-2023 des U17, ont été parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. «Les membres du Bureau fédéral ont écouté attentivement un exposé détaillé sur l'état d'avancement des préparatifs de l'organisation des deux tournois africains: le CHAN-2022 et la CAN-2023 U17», précise la même source. Dans le même registre, les membres du BF ont décidé de renouveler leur confiance à Rachid Oukali, président du Comité d'organisation local (COL) du CHAN et Dr Yacine Benhamza, président du COL de la CAN U17, «mais également de procéder au renouvellement et au renforcement de certaines commissions composantes des deux comités d'organisation», conclut la même source. Pour rappel, le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Djahid Zefizef avait déclaré que le président de la Confédération africaine (CAF), Dr Patrice Motsepe, était «satisfait» de l'avancement des préparatifs en vue du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) prévue en Algérie (13 janvier - 4 février). «La visite de Patrice Motsepe concernait deux axes: l'évaluation de l'état d'avancement des préparatifs du CHAN 2022, il a marqué sa satisfaction sur le plan organisationnel. Il a eu l'engagement de la FAF et des pouvoirs publics pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour réussir l'organisation de ce tournoi», a indiqué Zefizef. De son côté, le président de l'instance continentale, s'est dit content de visiter l'Algérie pour la première fois depuis son élection en mars 2021, en remplacement du Malgache Ahmad Ahmad.

R. S.