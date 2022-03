Ces sportifs de renom sont toujours placés sous de bons auspices et dignement considérés pour avoir répondu par leur présence infaillible au devoir national et honoré, des années durant, les couleurs nationales dans les concerts sportifs internationaux. À leur tour, ils ont été, à chacune des opportunités qui se présentent, dignement honorés par les autorités sportives. Le dernier rendez- vous leur ayant été donné remonte à jeudi, à l'occasion de la festivité clôturant le lancement du compte à rebours (j-100) de la 19e édition des JM prévue, l'été prochain à Oran. La rencontre a été organisée à la salle de cinéma Le Maghreb, ex- Régent. Elle a été initiée par le Comité d'organisation des JM. Cette rencontre a servi de tribune pour ces valeureux sportifs des décennies passées pour revivre leurs meilleurs souvenirs et transmettre cette ferveur les motivant à donner plus lorsqu'il s'agit de hisser le drapeau national dans les capitales des grandes chancelleries du monde. Ainsi, l'on a jugé qu'il est inadmissible que l'histoire de ces hommes passe inaperçue. Bien au contraire. Son immortalisation constitue un devoir à accomplir vis-à-vis de l'histoire mais aussi vis-à-vis des jeunes générations en quête de leur histoire. Le premier sportif dont le nom a vite fait de faire vibrer les sentiments des présents est Boualem Rahoui. Ce dernier a arraché la première médaille d'or algérienne dans une compétition sportive d'envergure en finale de la course des 3000 mètres steeple lors des JM d'Alger en 1975. Toujours dans un climat émouvant, Mohamed Aziz Derouaz, commissaire des JM et ancien entraîneur de la légendaire sélection de handball et son ancien pivot Mustapha Doubala, ont été honorés à leur tour pour les consécrations nationales dans les JM et autres épreuves internationales. Les deux boxeurs oranais, Mustapha Moussa, premier Algérien à avoir décroché une médaille olympique lors des JO-1984 et Mohamed Bouchiche ont reçu eux aussi leurs distinctions symboliques pour la circonstance. Idem pour le père spirituel du judoka oranais, Ahmed Hifri. Dans son intervention lors de l'ouverture de la cérémonie, Mohamed Aziz Derouaz, a indiqué que «le geste du COJM envers les anciens champions algériens constitue la moindre des récompenses au profit de ceux qui ont écrit en lettres d'or l'histoire du sport algérien «, ajoutant que «cette initiative se veut aussi un message à l'adresse de tous les champions sportifs algériens, aussi bien en activité ou encore ceux qui ont raccroché les crampons qu'on est toujours reconnaissant envers eux». Abordant la rencontre sportive de l'été méditerranéen, il a ajouté que «l'objectif principal était de promouvoir la prochaine édition, aussi bien sur le plan national qu'international». «Au vu de la grande couverture médiatique dont ont bénéficié les festivités organisées pour l'occasion, je suis persuadé qu'on a réalisé un bon coup en matière de promotion des JM d'Oran aussi bien sur le plan local qu'international», s'est-il réjoui. Cette rencontre sportive d'envergure méditerranéenne est d'autant plus d'une importance capitale qu'elle constitue un virage non moins important pour les autorités sportives de manière particulière et les autorités algériennes en général, focalisant leurs efforts sur les JM 2022, devant se tenir durant la saison estivale de l'année en cours, du 25 juin au 6 juillet. Mohamed Aziz Derouaz a affirmé que «la pression commence à monter crescendo sur les épaules des organisateurs, malgré le constat encourageant des responsables du Comité international concernant les préparatifs de l'évènement». Le président de la commission des cérémonies d'ouverture et de clôture et des activités culturelles a promis «d'autres activités pour faire des 99 jours qui nous séparent des JM d'Oran des fêtes dans toutes les wilayas du pays», a-t-il poursuivi. En marge des festivités, l'ancien champion algérien, Boualem Rahoui, a affirmé que «je suis très heureux qu'Oran, ma ville natale, accueille la prochaine édition des Jeux méditerranéens», ajoutant que «nous sommes tous mobilisés pour faire de cette fête une réussite et donner la plus belle image de l'Algérie». Jeudi, la ville d'Oran a été pavoisée des couleurs nationales, et des ornements des Jeux méditerranéens. Pour cause, la célébration des 100 derniers jours distançant le lancement de la 19e édition de ce grand rendez-vous sportif que la capitale de l'Ouest abritera l'été prochain. Le comité d'organisation des JM a organisé, à cette occasion, un grand festival où il a annoncé le début du compte à rebours de cette manifestation sportive que l'Algérie s'apprête à abriter pour la deuxième fois de son histoire. Les principales artères d'Oran ont goûté aux premières saveurs de la prochaine édition des JM, à travers un riche programme culturel et artistique concocté par le comité d'organisation pour plonger les habitants de la ville dans l'ambiance de la fête aussi bien algérienne que méditerranéenne. Le coup d'envoi à cette campagne a été donné par le commissaire des jeux, Mohamed Aziz Derouaz, au niveau de l'esplanade Port Saïd au boulevard de l'ALN (ex-Front de mer). L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports a insisté sur la nécessité de réussir le rendez-vous méditerranéen dans tous ses aspects. La rencontre a été marquée par la présentation de plusieurs activités sportives donnant lieu à des moments particuliers salués par des salves de baroud, accompagnées de youyous qui ont déclenché l'enthousiasme des participants, sous un temps pluvieux. Des voitures de collection qui participaient à ce défilé, arborant les drapeaux des 26 pays concernés par la manifestation sportive méditerranéenne, ont attiré les regards de la foule. Les troupes participantes ont poursuivi leurs représentations tout au long du boulevard, jusqu'à la place du 1er- Novembre, où des chapiteaux ont été érigés mettant en exergue des photos des Jeux méditerranéens, des habits traditionnels et des plats traditionnels locaux.