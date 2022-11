«Tous les moyens, entrant dans le cadre des préparatifs liés à la rencontre devant opposer, le 16 novembre de l'année en cours, l'Équipe nationale à son invitée du Mali, sont mis en place», a-t-on indiqué. La rencontre sera disputée sur la pelouse du stade Miloud Hadefi. Celle-ci, gardant intactes ses couleurs verdoyantes et ses éclats, est davantage resplendissante à la faveur des mesures prises dans le cadre des préparatifs de cette rencontre, en plus de l'embellissement des alentours immédiats du stade.

Les préparatifs se poursuivent

Dans le tas, la collectivité locale s'est lancée dans la plantation des arbres d'ornement donnant encore plus d'éclats à cette nouvelle infrastructure sportive inaugurée à l'occasion de sa domiciliation de la 22e édition des Jeux méditerranéens. Le stade Miloud Hadefi de manière particulière, ou encore ce nouveau complexe sportif olympique d'Oran de manière générale, offre une admirable carte postale aux couleurs chatoyantes en le contemplant à partir de la RN 11, en venant de l'est d'Oran, de Mostaganem.

Ces préparatifs se poursuivent d'arrache-pied un peu partout dans la commune de Bir El Djir, celle-ci abritant le nouveau complexe d'Oran et situé sur la façade principale de la rentrée est de la wilaya d'Oran. L'ensemble des institutions en relation avec cet événement se mettent, elles aussi, de la partie entrant, outre dans le cadre d'un plan d'ornement du stade et ses environs, de l'embellissement également du cadre de vie, l'environnement.

La rencontre du 16 novembre en cours est d'autant plus importante qu'elle permet au sélectionneur national, Djamel Belmadi, de jauger ses poulains, en plus de mettre de l'avant de nouvelles recrues appelées à prouver leurs prouesses en faisant valoir leurs compétences et leurs dispositions quant à porter et défendre les couleurs nationales.

Pelouse en parfait état

Autrement dit, le sélectionneur national est, selon des indiscrétions, appelé à faire preuve de plusieurs heureuses annonces, dont notamment de nouveaux joueurs auxquels il accordera une occasion pour démontrer leurs talents quant à en découdre lors des futurs grands challenges pour lesquels l'Équipe nationale se prépare d'ores et déjà. Certes, Djamel Belmadi n'a jusque-là avancé aucun nouveau nom. Les connaisseurs des secrets de l'EN sont d'emblée convaincus qu'outre les noms connus, plusieurs autres figures du football, notamment ceux évoluant dans des championnats européens, feront l'objet de tests à évaluer par le sélectionneur national lors de cette rencontre avec une équipe qui n'est tout de même pas des moindres, le Mali. Cette rencontre marquera la troisième confrontation amicale entre les deux sélections, depuis l'arrivée de Djamel Belmadi à la tête de l'EN. La première fois c'était en 2019 en préparation de la CAN-2019 à Doha et qui a été sanctionnée par la suprématie des Fennecs en s'imposant par 3 buts contre 2 buts. La seconde confrontation a été disputée en 2021 au stade Mustapha Tchaker. Elle a été couronnée par la victoire des Verts sur un but.