Le secrétaire général de l'Union arabe de handball (UAH), le Saoudien, Abdellah El Aliane, a indiqué à Oran que «tout est prêt» pour l'organisation à Oran et Arzew du prochain Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes (messieurs et dames) prévu du 1er au 11 mars 2022. Le représentant de l'UAH a jugé «satisfaisante» la tournée qu'il a effectuée au niveau des différentes installations sportives et hôtelières retenues pour le rendez-vous. «Je suis persuadé aussi que ce sera également une aubaine pour bien préparer la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) que va abriter Oran. Nous ferons en sorte pour qu'il y ait un grand nombre de participants dans le tournoi, afin d'assurer un meilleur niveau à la compétition», a ajouté le secrétaire général de l'UAH.

«Par rapport à ma première visite sur les mêmes lieux, j'ai remarqué que toutes les carences relevées ont été corrigées. Franchement, les infrastructures sportives désignées pour abriter les matchs du Championnat arabe et les entraînements des clubs participants sont de haut niveau. Il en est de même aussi pour les établissements hôteliers qui vont accueillir les délégations sportives et les officiels», s'est encore félicité El Aliane. Il a, en outre, fait savoir que l'UAH sera fixée sur les clubs participants, peu avant le coup d'envoi du championnat, «vu que la période d'inscription sera ouverte avant un mois de l'entame de la compétition», signalant que les primes que son instance devrait réserver aux lauréats, seront connues «au tout début du tournoi, et seront déterminées en fonction du nombre des clubs engagés». Pour sa part, le président de comité provisoire chargé de la gestion de la Fédération algérienne de handball, Abdelkrim Bendjemil, a souhaité que l'épreuve «draine les meilleurs clubs arabes, pour qu'elle soit couronnée de succès». Il a informé au passage que le handball algérien sera représenté par deux clubs, aussi bien chez les messieurs que les dames, à savoir l'ES Arzew, club organisateur, et le vainqueur de la coupe d'Algérie de l'édition 2019-2020 qui se poursuit actuellement, après avoir été interrompue en mars 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. L'ancienne star de la petite balle algérienne n'a pas écarté aussi la possibilité de voir un 3e club algérien prendre part à la compétition, une décision qui sera prise en son temps en coordination avec l'UAH.