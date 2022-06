C'est sous les douces sonorités de la musique locale qu'a été tenue, lundi soir, la cérémonie du tirage au sort dédié aux cinq sports collectifs. En présence des responsables du Comité olympique des Jeux méditerranéens et des membres du comité local des préparatifs, la cérémonie a été transmise en direct par la télévision publique, l'EPTV, à partir d'Oran. Dans son allocution, le commissaire du Comité d'organisation, Mohamed Aziz Derouaz, est revenu sur l'attachement de l'Algérie aux Jeux méditerranéens. Il a insisté sur les défis relevés par ses compères en prenant les destinées des préparatifs de cette rencontre dans des conditions particulières, manifestant par la même sa satisfaction vis-à-vis de l'évolution des préparatifs du rendez-vous méditerranéen, devant se tenir du 25 juin au 6 juillet de l'année en cours. Il dira en ce sens qu'«il s'agit d'une occasion pour notre pays de prouver, une fois encore, qu'il est capable d'organiser de grands évènements», rappelant «la crise sanitaire mondiale» ayant sévi ces deux dernières années. «Nous avons réussi à relever le défi pour accueillir dans quelques semaines nos hôtes dans les meilleures conditions», a-t-il indiqué, expliquant que «les JM d'Oran constituent l'une des plus fortes participations dans l'histoire de ces jeux, dont la première édition remonte à 1951 à Alexandrie, en Égypte». De son côté, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, est revenu sur l'édition de 1975 domiciliée à Alger, laquelle a été sanctionnée par le couronnement des athlètes algériens. «Nous nous en souvenons éternellement, faisant savoir que «l'édition d'Oran se distingue par le nombre de participants qui s'élèvent à 5 156 personnes, dont 3 443 athlètes représentant 26 pays. «Ces athlètes vont concourir dans 24 disciplines». Il a souligné que «l'organisation des JM-2022 d'Oran marque, encore une fois, le retour en force du pays sur la scène internationale, en attendant l'organisation d'autres événements d'envergure dans les prochains mois, avec à leur tête le sommet des pays arabes». Sur sa lancée, il a rappelé que la ville d'Oran est prête à accueillir la prochaine édition des JM qui retournent en Algérie après 47 ans d'absence, soit depuis la 7e édition d'Alger tenue en 1975, annonçant «une forte couverture médiatique de l'édition d'Oran par la presse nationale et internationale, aussi bien écrite, que radiophonique, télévisuelle ou électronique». Le ministre a également salué Aziz Derouaz, qui a réussi le pari en si peu de temps en relevant le défi et mis la ville d'Oran sur orbite. Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a indiqué que «l'organisation des prochains JM est entrée dans une étape décisive après l'achèvement de tous les préparatifs d'ordre infrastructurel et organisationnel». En ce sens, il a réitéré son ambition de faire de l'édition d'Oran «la meilleure dans l'histoire des JM». Le président de la commission technique du Comité international des JM, le Tunisien Mohamed Zeribi, a, lui aussi, été didactique dans son intervention en remerciant d'abord les autorités algériens et les membres du COJM pour les efforts qu'ils ont déployés en préparant cette édition. «Les autorités algériennes ont réalisé un grand travail pour assurer un franc succès à la prochaine édition», a-t-il dit, soulignant que «désormais, Oran est entrée dans le vif du sujet de la manifestation sportive après la clôture, le week-end passé, des inscriptions finales des participants aux JM».