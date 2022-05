Les activités sportives battent leur plein un peu partout dans les coins et recoins de la vile d'Oran, se préparant à domicilier la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 6 juillet de l'année en cours. Le deuxième cycle international coïncide avec le lancement de l'avant-dernière étape du Tour cycliste d'Algérie à Oran. Les organisateurs de l'événement, qui revient après plusieurs années d'absence, ont choisi d'organiser les deux courses (la course en ligne et le contre-la-montre) sur les mêmes pistes qui accueilleront les épreuves cyclistes lors des Jeux méditerranéens, selon l'association nationale pour le sport. Les amateurs de judo seront au rendez-vous en prenant part dans le championnat d'Afrique des seniors, un événement que l'Algérie n'a pas organisé depuis plus de 20 ans. Le championnat d'Afrique débutera le 26 mai et durera trois jours consécutifs. Le site, servant pour la domiciliation des événements économiques et culturels, abritera la première fois une activité sportive d'envergure, d'où la mise en place des grands stands. Le Centre aquatique du nouveau complexe sportif d'Oran ouvrira à l'occasion des Championnats nationaux de natation prévus du 28 mai au 1er juin, une autre compétition inscrite au programme des compétitions pilotes en prévision des Jeux méditerranéens. Deux autres événements sportifs sont programmés dans le cadre des préparatifs des JM durant la première semaine de juin, à savoir, le Championnat national de boxe et le Tournoi international de football des joueurs locaux, avec la présence de quatre équipes, dont l'Algérie, en plus de l'organisation d'un tournoi international de handball féminin en juin prochain. Ces compétitions permettront aux organisateurs des JM et aux responsables des sites concernés de jauger leurs capacités organisationnelles et de remédier aux éventuels manquements qui pourraient être enregistrés en prévision du lancement officiel des Jeux, qu'Oran a désormais décorés aux couleurs de la Méditerranée. Oran est entrée dans l'ambiance de la manifestation sportive internationale en organisant de nombreuses compétitions pour les concours de démonstration. Ces compétitions constituent une opportunité pour le comité d'organisation des Jeux d'achever ses préparatifs pour le compte de la rencontre sportive d'envergure méditerranéenne, devant se tenir du 25 juin au 6 juillet de l'année en cours. Elle constitue également l'occasion pour mettre en exploitation plusieurs installations sportives qui ont fait l'objet de rénovations et plusieurs autres qui ont été récemment construites. C'est le cas du complexe de tennis Habib Khalil situé dans le quartier de Salam, ex-Saint Hubert. Cette infrastructure sportive a fait l'objet de plusieurs opérations de rénovation. Elle accueille depuis mardi un tournoi international de tennis (masculin et féminin) avec la participation de représentants de 11 pays qui n'ont pas hésité à louer La beauté et la préparation de l'installation sportive.