«Les Verts ont joué et gagné et à nous de fêter cette victoire et d'encourager les joueurs», ont, tout en jubilant, affirmé plusieurs Oranais, regroupés sur la somptueuse place de la Victoire, au centre- ville, dans un climat festif. Les Oranais, ayant géré le suspense durant 120 minutes de la rencontre Algérie-Maroc, ne se sont pas trop démenés pour manifester leur satisfaction. Malgré le froid glacial de la nuit de samedi à dimanche, plusieurs centaines de citoyens ont envahi les rues pour exprimer leur joie. Rythmant à la cadence et louant les mérites du «Onze» algérien, les jeunes, déchaînés, ont occupé les grandes artères, les cours de leurs cités et quartiers, jusqu'à une heure tardive de la nuit. Plusieurs centaines d'autres, tenant l'emblème national, ont opté pour la marche pédestre sillant les artères de la ville. A pied ou en voiture, la destination principale prisée était le centre-ville. Les rues Larbi Ben M'hidi, Khemisti, la rue Mostaganem, Kargaintha, place du 1er-Novembre (ex-place d'Armes), place du Lycée Lotfi, El Bahia, place Fontanelle, Gambetta, Insep, Maraval, Protin, Cité Petit, Es Senia, Arzew, Bir El Djir, ont en un laps de temps changé de look caractérisé par un important raz-de-marée humain, remémorant la victoire, en 2010, des Verts contre l'Egypte à Khartoum et leur 2e qualification au Mondial de Rio de Janeiro. Les rues d'Oran ont été animées par les rythmes de «One, Two, Three, viva l'Algérie», en plus des youyous lancés à gorge déployée par des femmes du haut des balcons, sans compter les concerts de klaxons assourdissants, ayant déchiré le silence de la nuit de la fin de la semaine oranaise. Il ne s'agit, ni d'un brouhaha, ni de vacarme, ni encore moins d'un simple fait du hasard. Si les poulains se sont battus, et sans fléchir, tout le long des 120 minutes de la rencontre, les Oranais, comme le reste de leurs concitoyens, ont, eux aussi, vécu cette rencontre avec les ardeurs du charbon en gérant, difficilement, le stress de ce match, en plus de l'angoisse des tirs au but. L'absence de Bounedjah n'a pas empêché Youcef Belaïli et ses coéquipiers d'oeuvrer à l'essentiel, avant que Raïs M'bolhi, en homme posé, ne signe la victoire, en stoppant net le tir marocain. C'est du coup l'explosion de joie. Larmes aux yeux, dansant et jubilant, les Oranais ont donné libre cours à leurs émotions et leurs mouvements. Ils se sont longuement crispés pour vivre ces grands moments de liesse incommensurable. Cela faisait bien longtemps que les Oranais attendaient cette bouffée d'oxygène aux senteurs des couleurs vertes. D'autant plus que ces Algériens n'ont ni jubilé ni savouré une telle victoire depuis belle lurette.