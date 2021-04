L'attaquant international ghanéen, Kwame Opoku (21 ans), recruté par l'USM Alger lors du mercato, a passé, lundi à Alger, la traditionnelle visite médicale avant de signer son contrat avec le club de Ligue 1 algérienne. Dans une vidéo publiée sur le compte Facebook de la formation algéroise, on voit l'ancien attaquant l'Asante Kotoko SC passer avec succès la visite médicale au Centre national de médecine du sport (CNMS). La direction de l'USM Alger avait annoncé en mars dernier qu'un accord avait été trouvé avec son homologue ghanéenne de l'Asante Kotoko SC pour le transfert définitif de l'attaquant Kwame Opoku qui s'engagera pour 4 ans et demi. Selon le DG, Nadir Bouzenad, a indiqué, lundi, que le joueur est arrivé à Alger sur la ligne Accra - Istanbul - Alger et devait être présenté, hier, à la presse. «Il s'agit d'un investissement pour le club, surtout qu'il s'agit d'un joueur international A. Ce que nous voulons, c'est avoir une équipe compétitive qui pourra terminer la saison sur le podium et jouer, la saison prochaine, une compétition internationale», a indiqué le dirigeant usmiste. Plusieurs médias ghanéens avaient annoncé le 10 mars l'engagement du buteur d'Asante Kotoko, Kwame Opoku avec l'USM Alger, sans dévoiler, toutefois, la durée du contrat. Selon les sites spécialisés Ghana Soccernet et Footy Ghana, le transfert avait été réalisé contre un chèque de 350 000 euros, précisant que le joueur a finalisé son transfert le 9 mars après avoir signé les documents nécessaires, en ligne. Auteur de huit buts, cette saison, toutes compétitions confondues, Kwame Opoku «se verra remettre une voiture personnelle à son arrivée en Algérie et percevra un mois de salaire de 15.000 euros», avait précisé Ghana Soccernet. Kwame Opoku était également sur le radar de l'ES Sétif et du club égyptien vice-champion d'Afrique, le Zamalek, selon la même source. Pour rappel, l'USMA a déjà renforcé son secteur offensif en engageant l'attaquant du Paradou AC, Zakaria Naïdji.