Après le match nul concédé à domicile contre l'AS Saint-Etienne (0-0) vendredi en Ligue 1, Amadou Onana (20 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) se sent coupable. Le milieu du LOSC repense à cette belle occasion de la tête en début de deuxième période, sur un bon centre de Gabriel Gudmundsson.

«Le ballon retombe au dernier moment, a expliqué l'international Espoirs belge sur Prime Video. Je décolle, puis je le vois retomber. J'essaie de l'ajuster au maximum mais il passe à côté. Avec un peu de chance, c'est dedans. J'ai fait pas mal de projections vers l'avant pour amener ce plus offensivement. Je m'en veux énormément. C'est à travailler à l'entraînement, c'est une question de timing.»

En plus du poteau touché par Zeki Celik en première période, c'était l'une des rares occasions franches pour Lille dans cette partie.