Évidemment attendu titulaire avec le Cameroun face à la Serbie (3-3) lundi, dans le groupe G de la Coupe du monde, André Onana (26 ans, 35 sélections) ne figurait pas sur la feuille de match. La rumeur d’une mise à l’écart a rapidement vu le jour, avant d’être confirmée. Selon Fabrizio Romano, le gardien de l’Inter Milan s’apprête à rentrer en Italie et ne rejouera plus du Mondial ! Une décision radicale qui serait le fruit d’une… discussion entre Onana et son sélectionneur Rigobert Song, lequel lui a demandé d’adopter un style de jeu «plus traditionnel», en prenant moins de risques dans le jeu au pied. Une information confirmée par The Athletic et Marca. La réponse du gardien ? Refus catégorique, et le coach a alors préféré l’exclure plutôt que le laisser sur le banc. Le président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto’o, a tenté de jouer les médiateurs entre les deux hommes avant de se ranger du côté de son coach.