Le défenseur central de l'EN des U20 et de l'OM mise sur l'Arab Cup U20 2021 pour confirmer tout le bien qu'on pense de lui.

Avant de nous parler de cet événement, parle-nous de ta saison dernière à l'OM...

Rayan Dehilis: C'était une saison compliquée pour les équipes de jeunes avec l'arrêt des compétitions, mais je suis satisfait, notamment parce que je me suis souvent entraîné avec les pros. Au centre, j'ai une très bonne entente avec Nasser Larguet qui nous aide et nous parle beaucoup pour accéder au haut niveau. Mon objectif personnel est évidemment de continuer dans cette voie la saison prochaine pour accéder un jour à un contrat pro à l'OM, c'est mon rêve.

Aujourd'hui, c'est donc l'entrée en lice de l'Algérie face à la Mauritanie dans cette Arab Cup U20 en Égypte. Quelle est ton histoire avec la sélection algérienne?

J'ai eu ma première sélection, il y a un mois et ça s'est très bien passé. J'aime beaucoup l'Algérie qui est le pays d'origine de mes parents et j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis très content de faire partie de cette sélection, car ça fait la fierté de ma famille. Là, on attaque une grosse compétition avec un groupe composé de l'Algérie, la Mauritanie, le Niger et l'Égypte, le pays organisateur. C'est un très beau tournoi, notre coach nous a dit qu'il serait très suivi et même diffusé à la télé en Algérie.

Très suivi aussi par les recruteurs en tribunes. C'est quelque chose qui compte?

Oui, mais pas spécialement pour moi. J'ai déjà reçu des offres d'autres clubs, mais je ne m'intéresse qu'à l'OM. C'est mon club depuis tout petit et je veux grandir avec lui. C'est un club qui monte de plus en plus en termes de formation.

Comment vois-tu ce début de compétition? Tu te vois comme un titulaire?

J'ai su m'imposer comme défenseur central lors du dernier rassemblement, donc on verra bien les choix du coach aujourd'hui. De toute façon, je pense d'abord au groupe où il y a de très bons jeunes, dont certains qui jouent en France et que je connais bien. Ils viennent de Toulouse, Lille, Lens, Dijon et j'ai déjà joué contre eux.

Vous attaquez par la Mauritanie dimanche, vous faites partie des favoris?

On y va pour gagner, c'est sûr. Après, il y a de grosses équipes comme le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et bien sûr l'Égypte qui va jouer à domicile. Ce sera un gros challenge pour nous, car l'Algérie est le champion d'Afrique en titre. Il y aura de la pression et on veut montrer que les U20 sont capables de gagner des compétitions. En plus, le sélectionneur des A, Djamel Belmadi, va certainement nous suivre, à nous de lui montrer de belles choses sur le terrain.

On termine par tes objectifs la saison prochaine à l'OM?

Encore une fois, je vais tenter de monter le plus souvent possible avec les pros à l'entraînement, et pourquoi pas faire partie quelquefois du groupe, car c'est une expérience magnifique pour un jeune comme moi. Pour le reste, j'espère être bon avec les U19, peut-être avec la réserve aussi, être surtout régulier. Tout cela pour accéder à mon rêve de décrocher un contrat professionnel à l'OM.

In Le Phocéen