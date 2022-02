Le Paradou AC a refusé de libérer son meilleur buteur, Nadir Benbouali, convoité par le MC Alger, lors de l'actuel mercato d'hiver, dont la clôture est fixée au jeudi 24 février. À la recherche d'un buteur racé, sur demande de l'entraîneur tunisien Khaled Benyahia, le Mouloudia a jeté son dévolu sur les services de Nadir Benbouali (21 ans), qui occupe conjointement le fauteuil de meilleur buteur du championnat, en compagnie de Belaïd Hamidi (JS Saoura) et Hicham Mokhtar (US Biksra), avec 9 buts chacun. Seulement, la direction du PAC a signifié un niet catégorique à son homologue mouloudéenne, refusant de libérer son attaquant, considéré comme l'une des révélations de la phase aller. Le Mouloudia s'est tourné ensuite vers l'autre attaquant du PAC, Merouane Zerrouki, auteur de trois buts, et qui avait pris part à la dernière Coupe arabe de la FIFA 2021, remportée par l'Équipe nationale A' au Qatar. Selon la même source, le PAC a exigé «une somme astronomique» pour céder Zerrouki (21 ans) à titre de prêt. Les pourparlers sont toujours en cours dans l'objectif de trouver un accord avant la fin du mercato d'hiver. Par ailleurs, la direction du MCA a décidé de se séparer des services du milieu de terrain Isla Daoudi Diomande, en partance vers l'Olympique Médéa. Le jeune attaquant Chakib Benyahia et le milieu de terrain Youcef El-Houari, convoités respectivement par le NA Hussein Dey et le HB Chelghoum-Laïd, devraient également quitter le MCA, cet hiver, à titre de prêt. L'attaquant Abdelhak Abdelhafid, qui ne fait plus l'unanimité, devrait également quitter le Mouloudia, «en cas d'une offre intéressante», conclut la même source. Le MC Alger a bouclé la phase aller du championnat à la quatrième place au classement, en compagnie de l'ES Sétif et de l'USM Alger, avec 30 points chacun. Les coéquipiers de Samy Frioui entameront la seconde partie de la saison en déplacement face au CR Belouizdad, à l'occasion de la 18e journée prévue vendredi.