Dans un récent message publié sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain international algérien, Ismael Bennacer, s’est exprimé au sujet de l’élimination des Verts en barrages de Coupe du monde. « Le football est un sport magique, mais parfois cruel et injuste », a confié le milieu du Milan AC. « Comme beaucoup, je suis abattu suite à la défaite. Mais une chose est sûre, je suis et je resterai toujours fier de me battre pour vous. Merci pour le soutien dont vous faites preuve dans les bons et les mauvais moments. En toutes circonstances, vous nous rendez encore plus fiers de représenter l’Algérie », a-t-il enchaîné. « Cette défaite fait mal et sera difficile à oublier, mais il va falloir tourner la page, relever la tête, et penser aux prochaines échéances. » Bennacer a conclu :

« Restons unis et soudés, des jours meilleurs arrivent et nos couleurs brilleront de nouveau. On fera tout pour vous procurer le bonheur que vous méritez. On a gagné ensemble, on est tombé ensemble, et on se relèvera ensemble ».