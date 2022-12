La légende du football mondial, Pelé, est hospitalisée depuis mardi pour une «infection respiratoire». Et aux dernières nouvelles, son cas s'est quelque peu aggravé, au moment où tout le Brésil s'inquiète. Les joueurs de la Séleçao, qui sont à Doha pour disputer, aujourd'hui, leurs 8es de finale de la Coupe du monde face à la Corée du Sud, à partir de 20h, sont décidés à le rendre fier par, non seulement une qualification aux quarts de finale, mais aussi ramener ce Trophée mondial, comme il leur avait demandé avant de rejoindre le Qatar. «Ramenez ce trophée à la maison!», avait exhorté le légendaire attaquant avant le tournoi. Et pour le moment, les bulletins médicaux du «Roi», l'ancien attaquant (82 ans), côtoient les compte-rendus de matchs dans les médias brésiliens, tant la première star planétaire de l'histoire du ballon rond est incontournable au pays du «futebol». Au Qatar, lieu du déroulement de cette Coupe du monde 2022, les mots «Pelé, récupère vite» ont été projetés sur les façades de plusieurs bâtiments emblématiques, et ce, avant la publication au Brésil d'un communiqué médical rassurant évoquant un état «stable». «Je veux rassurer tout le monde. Je suis fort, et plein d'espoir et je continue mon traitement comme toujours», a de son côté déclaré Pelé sur Instagram, enjoignant ses compatriotes eux «aussi à regarder le Brésil au Mondial». Aujourd'hui donc, premier adversaire de la Seleçao dans ces matchs à quitte ou double. La Corée du Sud de l'attaquant Son Heung-min, est décidée à relever le défi de battre l'un des favoris de cette compétition. D'ailleurs, les Sud-Coréens ont bien été battus en amical par le Brésil de Neymar en juin dernier (5-1). Mais, aujourd'hui, le sélectionneur Tite, se méfie de cette sélection sud-coréenne. L'expérimenté technicien (61 ans), qui s'en ira au terme du tournoi, est vraiment prudent pour ce match contre les Sud-Coréens, vainqueurs du Portugal vendredi (2-1) dans cette Coupe du monde atypique et ouverte aux surprises, à l'image de la défaite de l'équipe B du Brésil contre les Camerounais. Ecore faut-il savoir qu'en cas de qualification, il y aura quoi qu'il arrive un gros morceau en quarts, les Pays-Bas, apparus bien en place en 1/8, ou le grand rival argentin mené par un Messi en forme. Sur l'ensemble du premier tour, la Seleçao a fini meilleure défense (1 but encaissé) mais traîne dans le ventre mou du classement des meilleures attaques (3 buts inscrits), preuve que la convalescence de Neymar, en phase de reprise, pèse sur sa créativité. En plus, en dehors de «Ney», les autres blessures qui ont touché l'effectif auriverde justifient la prudence de Tite, qui est définitivement privé de l'attaquant Gabriel Jesus et du latéral Alex Telles, blessés à un genou, ce qui laisse les flancs de sa défense particulièrement exposés en cas de nouveau pépin physique. La seule question qui taraude les esprits des Brésiliens et des amoureux de cette sélection sud-américaine est de savoir si Tite prendra le risque d'aligner Neymar d'entrée, aujourd'hui, ou qu'il préférera le laisser démarrer sur le banc et entrer en jeu en cas de scénario défavorable?