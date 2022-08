Ligue de Diamant

Moula et Sedjati présents à Bruxelles

Le demi-fondiste algérien Slimane Moula, entièrement remis d'une blessure musculaire à une cuisse, a reçu le feu vert de son médecin traitant pour disputer le 800m du Meeting de Bruxelles, prévu le 2 septembre prochain en Belgique, pour le compte de la Ligue de Diamant 2022, suivant la liste d'admission, dévoilée par les organisateurs. Une course qui sera probablement d'un très haut niveau, en présence des plus grands champions de la spécialité, dont l'Algérien Djamel Sedjati, vice- Champion du monde, cet été, à Oregon (Etats-Unis). Le natif de Tizi Ouzou a été victime de cette élongation début août courant en Turquie, alors qu'il disputait la finale du 400m aux Jeux de la solidarité islamique, clôturés dernièrement à Konya, ce qui l'avait obligé à abandonner après seulement 50m de course. Néanmoins, après examen, il s'est avéré que cette blessure n'était pas trop grave et son médecin traitant n'a pas tardé à l'autoriser à reprendre la compétition.

US Open

Les soeurs Williams engagées en double

Les soeurs Venus et Serena Williams ont obtenu une invitation pour jouer ensemble le double féminin de l'US Open qui débute, aujourd'hui, ont annoncé samedi les organisateurs de ce qui pourrait être le dernier tournoi de l'extraordinaire carrière de la reine Serena. Venus, 42 ans, et Serena, 40 ans, ont remporté deux fois l'US Open en double (1999 et 2009), mais ne l'avaient plus disputé ensemble depuis 2014. Au total, le duo a remporté 14 titres majeurs en double depuis sa première participation en Grand Chelem, déjà à l'US Open, en 1997. Serena a annoncé au début du mois qu'elle prendrait prochainement sa retraite à l'issue d'une carrière particulièrement riche (23 titres du Grand Chelem en simple), sans dire exactement où ni quand. Les probabilités sont fortes que l'US Open soit son ultime tournoi. L'ex-numéro un mondiale, retombée au 410e rang, fera son entrée en lice, aujourd'hui, face à la Monténégrine Danka Kovinic (80e).