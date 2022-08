Judo

Bouamar et Ezzine se préparent en Hongrie

Les judokas algériens Wael Ezzine (-66 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) se trouvent depuis vendredi en Hongrie, pour y effectuer un stage de préparation de longue durée, en vue des importantes échéances internationales à venir, a appris l'APS auprès de la Fédération (FAJ). Ezzine et Bouamar emboîtent le pas à leur compatriote Driss Messaoud (-73 kg), qui avait rejoint le même Centre de préparation la mi-juillet dernier, spécialement dans la perspective de préparer les Jeux olympiques de 2024 à Paris (France). Dès lors, le président de la FAJ, Yacine Sillini, avait annoncé qu'il travaillait dans l'optique d'envoyer quatre ou cinq autres internationaux algériens en Hongrie, pour bénéficier des meilleures conditions de préparation possibles, gagner en expérience et progresser en prévision des importantes échéances internationales à venir. Ces stages de préparation en Hongrie sont devenus possibles grâce à une bourse spéciale, accordée conjointement par le Comité olympique et sportif algérien (COA) et la Fédération algérienne de judo (FAJ). En effet, fidèle à la tradition, le COA a décidé de soutenir les athlètes d'élite en cette période pré-olympique, en leur permettant d'effectuer des stages à l'étranger, pour gagner un expérience.

Canoë-Kayak

La sélection nationale en stage à Mila

La sélection algérienne de Canoë-Kayak a entamé vendredi à Mila, un stage bloqué d'une douzaine de jours, dans la perspective de préparer les prochains Championnats arabes de la spécialité, prévus du 5 au 7 octobre 2022 dans la capitale égyptienne, Le Caire, a-t-on appris auprès de la Fédération. «Vingt athlètes sont concernés par ce stage de présélection, qui servira à détecter les meilleurs éléments, qui représenteront les couleurs nationales aux prochains Championnats arabes», a détaillé l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.