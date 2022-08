US Open

Djokovic annonce son forfait

Novak Djokovic a annoncé jeudi, peu avant le tirage au sort du tableau, qu'il ne pourrait participer à l'US Open qui débute lundi parce qu'il ne peut pas se rendre aux Etats-Unis, faute de ne pas être vacciné contre le Covid-19. «Malheureusement, je ne serai pas en mesure de me rendre à New York cette fois pour l'US Open (...) Bonne chance à mes collègues joueurs! Je vais me maintenir en bonne forme et dans un état d'esprit positif en attendant de pouvoir reprendre la compétition», écrit sur son compte Twitter le Serbe. Djoko espérait jusqu'au dernier moment un changement des mesures sanitaires imposant la vaccination contre le Covid-19 pour l'entrée sur le territoire américain.

Formule 1

Pas de GP de France en 2023

Il n'y aura pas de Grand Prix de France en 2023, a confirmé la Formule 1 jeudi, ne donnant pas ainsi suite au contrat entamé en 2018 pour des courses sur le circuit du Castellet (Var). Le patron de la F1 Stefano Domenicali a par ailleurs affirmé, lors d'une conférence de presse, mercredi, que les discussions continuaient avec le promoteur du GP de France et que l'épreuve pourrait à l'avenir entrer dans un système de rotation avec d'autres Grands Prix. La France, tout comme la Belgique et Monaco, n'avait pas encore renouvelé le partenariat avec le Championnat du monde pour 2023. Si les deux autres Grands Prix cités ont encore une chance d'être au calendrier, la France dit donc au revoir à la F1, a indiqué la Formule 1 jeudi, confirmant une déclaration de Domenicali rapportée par l'Équipe. Revenu sur le circuit Paul-Ricard au calendrier en 2018, 10 ans après la dernière édition à Magny-Cours, près de Nevers au centre du pays, le GP de France est le sixième Grand Prix le plus disputé de l'histoire de la F1 depuis 1950 avec 62 éditions. La France, à la tradition de sport auto très forte avec encore deux pilotes sur 20, une écurie (Alpine) sur 10 et un motoriste (Renault) sur 4 en F1, se retrouve donc au placard, comme l'Allemagne (64 éditions) qui n'a plus de Grand Prix.