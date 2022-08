GP Cappadocia de cyclisme

Reguigui au pied du podium

Le cycliste algérien Youcef Reguigui a décroché la 4e place du Grand Prix de Cappadocia, disputé dimanche, sur une distance de 158,7 kilomètres en Turquie. La première place est revenue à l'Ukrainien, Anatolii Budiak, devant Metkel Eyob (Érythrée) et Choon Huat Goh (Singapour). Pour rappel, le cycliste algérien Hamza Yacine a pris la 3e place au Grand Prix Develi, disputé samedi, sur une distance de 111,8km en Turquie, avec un chrono similaire à celui du vainqueur, le Mongole Sainbayar Jambaljamts en 2h28:48´´. La sélection algérienne de cyclisme sur route, dirigée par le coach Mohamed Mokhtari, s'est engagée dans cinq compétitions en Turquie, entre le 18 et le 28 août courant, pour préparer les échéances internationales à venir. Lagab et ses coéquipiers ont déjà disputé les Grands Prix de Tomarza (18 août/133,4 km), Kapuzbaci (19 août/156,3 km) et Develi (20 août/111,8 km). Après quoi, les poulains du coach Mohamed Mokhtari seront appelés à disputer leur 5e et dernière compétition en Turquie, le Tour cycliste de Kasarly, prévu en trois étapes, entre les 25 et 28 août.

Championnats arabes de tennis (U14)

Un quart pour Kamil Chebboub

Le tennisman algérien Kamil Chebboub s'est qualifié, dimanche, pour les quarts de finale des Championnats arabes 2022 des moins de 14 ans actuellement en cours à Hammamet (Tunisie), après son succès contre le Koweïtien Fahd Aldayhani (2-0). Exempté du premier tour, le jeune Algérien a effectué son entrée en lice directement au deuxième tour, où il a dominé Aldayhani en deux sets, et sur le même score: (6-0, 6-0). Il emboîte ainsi le pas à son compatriote Nacer Ghouli, qui 24 heures plus tôt s'était également qualifié pour les quarts de finale, dans la catégorie des moins de 13 ans. Exempté lui aussi du 1er tour, Ghouli avait dominé le Tunisien Yassine Ghezal (2-0). Après un premier set relativement difficile, remporté sur le fil: 7-6 (2), le jeune Algérien s'est adjugé le deuxième, en étant un peu plus à l'aise (6-3).