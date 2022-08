Jeux de la solidarité islamique

L'Algérie réalise sa meilleure moisson

L'Algérie a réalisé sa meilleure moisson de médailles aux Jeux de la solidarité islamique, lors de la 5e édition disputée du 9 au 18 août à Konya (Turquie), avec un total de 42 breloques (7 or, 12 argent, 23 bronze). Avec cette performance, l'Algérie s'est hissée à la 10e place du tableau des médailles dominée par la Turquie avec 343 breloques (145 or, 107 argent, 89 bronze), devant l'Ouzbékistan avec un total de 158 (51 or, 42 argent, 56 bronze) et l'Iran avec 133 médailles (39 or, 44 argent, 50 bronze). Avant les Jeux de Konya, la meilleure moisson algérienne avait été réalisée lors de la 4e édition disputée à Bakou (Azerbaïdjan) en 2017, avec un total de 40 médailles (7 or, 12 argent, 21 bronze). La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique a enregistré la participation de plus de 6 000 athlètes de 54 pays en course dans 21 disciplines. L'Algérie a pris part à cet événement avec 147 athlètes dont 36 filles dans 12 disciplines. Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyadh), sous l'égide de l'Organisation de la coopération islamique. La prochaine édition de ces joutes se tiendra au Cameroun en 2025.

Championnats arabes U14 de tennis

Les épreuves «filles» annulées

Les épreuves des tableaux «filles» des Championnats arabes de tennis des U14, programmées initialement à Hammamet (Tunisie) du 19 au 24 août courant, ont été annulées pour manque de participants, a annoncé jeudi soir, la Fédération algérienne de tennis (FAT) sur sa page facebook. «Faute de participantes, le Championnat arabe des U14 (filles) a été annulé par les organisateurs. Seules la Tunisie et l'Algérie avaient confirmé leur participation», a expliqué l'instance fédérale. La championne d'Afrique des U14 en titre, Maria Badache, était la seule Algérienne inscrite chez la gent féminine. Chez les garçons, Nacer Ghouli et Kamyl Chebboub, défendront les couleurs nationales sous la conduite de l'entraîneur Djilali Laslah.