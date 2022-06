«Est-ce qu'éliminer le PSG nous provoque plus de sensations? Non, nous, nous voulons gagner la Ligue des Champions. Le PSG, ce n'est pas un club ennemi. Ni Chelsea ni City, ce ne sont pas les ennemis. Tous les clubs qui jouent contre nous sont nos amis, on s'entend bien avec tout le monde.» Dans son entretien accordé à El Chiringuito qui a fait le tour du monde la semaine dernière, Florentino Pérez tentait de calmer le jeu avec le PSG. Pour lui, il n'y a aucune rivalité ni haine entre les deux formations, pas au- delà du pur côté sportif du moins. Et pourtant, on sait bien que la relation entre les deux clubs s'est considérablement tendue ces derniers mois, notamment à cause du cas Kylian Mbappé, avec plusieurs sorties médiatiques de décideurs parisiens pour tacler l'attitude des Merengues, entre autres. Et voilà que selon Marca, le PSG pourrait avoir trouvé une sorte de vengeance, ou du moins, avoir un plan pour faire mal au Real Madrid. Comme l'indique le média, le PSG a appelé Vinicius Junior à plusieurs reprises depuis l'été dernier, demandant au Brésilien de ne pas prolonger son contrat avec le Real Madrid pour pouvoir le recruter plus facilement. Un salaire de 40 millions d'euros net par saison aurait même été proposé, ce qui multiplierait de façon conséquente ses émoluments actuels. Le tout, avec une grosse prime à la signature et plusieurs deals commerciaux au Qatar. Mais visiblement, pas de quoi convaincre l'ailier gauche. Ce dernier a d'ailleurs tenu à informer sa direction de tous les mouvements du PSG, et s'est senti plutôt flatté par l'attitude de ses supérieurs à son égard. Résultat des courses, il devrait a priori prolonger son contrat très rapidement, avec une augmentation salariale à la clé - 10 millions d'euros net par an plus bonus - et un bail portant jusqu'en 2026 ou 2027. Voilà qui est clair pour Paris, qui pourrait cependant tenter une dernière attaque...