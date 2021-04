Jan Oblak, le gardien de l'Atletico Madrid serait dans le viseur de Manchester United pour le mercato estival 2021. Le gardien slovène évolue dans le club espagnol depuis sept saisons mais pourrait bien changer l'été prochain. L'intérêt de Manchester United pour le portier des Colchoneros ne date pas d'hier mais il s'intensifie cette fois selon la presse espagnole. Le Sun évoque même la possibilité d'un échange entre Jan Oblak et David De Gea. Le gardien espagnol qui a été formé à l'Atletico Madrid reviendrait dans un club qui l'a révélé mais devra aussi pour cela faire une concession sur son salaire. Manchester United envisagerait un accord dans lequel il offrirait son gardien plus une somme d'argent pour obtenir le transfert du Slovène dont la valeur est estimée à 90 millions d'euros par le site Transfermarkt et est sous contrat jusqu'en juin 2023.