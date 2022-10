Un but partout était le score du match retour qui a opposé la JSK aux Togolais de l'Asko de Kara. Un match nul qui permet aux Canaris de se qualifier à la prochaine phase des poules de la Champions League africaine, mais la qualification n'est pas synonyme de performance, faut-il le noter après avoir vu la faiblesse des prestations des joueurs qui ont, comme le signalait déjà l'entraîneur Abdelkader Amrani, montré des signes de fatigue inquiétants lors de la seconde mi-temps.

L'accession à l'étape supérieure fait plaisir autant qu'elle inquiète, car il était visible que les prestations ne sont pas au niveau de la prochaine phase. En effet, les clubs africains qui vont animer la phase des poules ne sont pas comme ceux qui viennent d'être éliminés. La JSK va certainement se retrouver dans un groupe composé de gros cylindres du continent et à l'évidence, ce ne sera pas avec ce niveau que les Canaris s'en sortiront. Aussi, devant cette configuration mi-figue, mi-raisin, coach Amrani devra agir vite et rapidement. Travailler la condition physique de ces joueurs s'impose, s'il veut aller loin dans la compétition.

Ce manque de punch dans les jambes des Canaris risque, s'il ne venait pas à être colmaté, de mettre le club en difficulté et par conséquent se faire éliminer dans ce prochain tour. D'ailleurs, Amrani a signalé ce problème dès son arrivée à la tête de la barre technique. Ce qui l'amènera à entamer le travail à ce niveau dès les premières séances d'entraînement. Les Canaris ont en effet été soumis à un dense travail sur le plan physique. Ce qui a d'ailleurs rapidement donné des résultats avec, notamment le retour des bons résultats.

Les camarades de Boukhenchouche arrachent leur première victoire dans le championnat marquant ainsi leur sortie du cycle inquiétant des défaites entamé dès la première journée du championnat.

Par ailleurs, il faut signaler que la qualification de la JSK à la phase des poules de la Champions League intervient dans une conjoncture difficile. Le club traverse une crise financière aiguë pour de nombreuses raisons dont, notamment le blocage du compte de la SSPA, ainsi que le manque de contribution des sponsors. Pour beaucoup de supporters, il est incompréhensible que la JSK ne puisse pas payer les billets de ses déplacements avec autant de logos sur les maillots des joueurs.

Des problèmes auxquels la direction devra trouver des solutions rapidement si elle veut que les Canaris puissent représenter dignement leur pays dans cette compétition africaine. Enfin, notons que les supporters sont impatients de découvrir les prochains adversaires de la JSK dans la prochaine phase de la Champions League. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent et c'est maintenant que le travail, le vrai travail, commence.