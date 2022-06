Liverpool frappe un grand coup sur ce mercato d'été! Dans l'anticipation par rapport à un départ probable de l'ailier Sadio Mané, qui souhaite quitter le club sur ce mercato d'été, le vice-champion d'Angleterre renforce son secteur offensif avec l'arrivée de l'avant-centre Darwin Nuñez.

Si l'international uruguayen n'a pas encore signé son contrat avec les Reds, la formation portugaise a annoncé sa vente à venir. Coté en bourse, le récent 3e de la Liga Bwin a officialisé cette opération en publiant un communiqué officiel, ce lundi. «Aux premières heures de ce lundi (0h44), Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD a informé la Commission portugaise du marché des valeurs (CMVM) qu'un accord a été conclu avec le Liverpool FC pour la vente de tous les droits du joueur Darwin Nuñez, pour un montant de 75 millions d'euros», peut-on lire sur le site de l'équipe lusitanienne. «La SAD de Benfica a également informé la CMVM que ‘'l'accord prévoit le paiement d'une rémunération variable, de sorte que le montant global de la vente peut atteindre le montant de 100 millions d'euros''. Il est en outre informé que ledit accord dépend de la signature par le joueur d'un contrat de travail sportif avec le Liverpool FC', explique encore le document officiel», termine Benfica.

Une opération XXL à 100 millions d'euros, dont 25 millions d'euros liés à des bonus, pour s'attacher les services de l'une des révélations de la saison, auteur à 22 ans de 34 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues. Désormais, le finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions va finaliser ce deal avec Nuñez.

Les deux parties se sont déjà entendues concernant un futur contrat de 5 ans avec un salaire annuel fixé à 6 millions d'euros. Sur le papier, l'ancien prodige d'Almeria devrait former un trio offensif complémentaire avec Mohamed Salah et Luis Diaz lors de l'exercice 2022-2023. Et avec cette arrivée, Liverpool va pouvoir négocier le départ de Mané, probablement pour le Bayern Munich, avec sérénité.