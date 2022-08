Le nageur algérien Jaouad Syoud a décroché une deuxième médaille d'or aux Jeux de la solidarité islamique, qui se déroulent à Konya (Turquie), en dominant lundi la finale du 400m 4 nages avec un chrono de (4:23.34).C'est la deuxième breloque en vermeil de Syoud dans cette compétition, après celle décrochée dimanche en 200m 4 nages avec un temps de 2:00.91.

En effet, le champion des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, avait, la veille, surclassé ses adversaires dans cette catégorie. Syoud n'a, par contre, pas pu monter sur le podium dans la catégorie 100m papillon (hommes), se contentant de la 4e place avec un temps de 53 secondes et 84 centièmes. Néanmoins, avec cette deuxième médaille, l'ambassadeur de la marque Mobilis prouve encore une fois qu'il est le plus grand espoir de la natation algérienne.

Les observateurs les plus avertis le voient même comme un projet de médaille olympique pour les JO de Paris 2024. Une véritable pépite que l'on doit façonner et suivre en lui donnant tous les moyens nécessaires pour son éclosion. Cette journée a également été marquée par la moisson de trois médailles (1 or, 1 argent, 1 bronze) en judo.

La médaille d'or a été l'oeuvre de l'expérimentée Amina Belkadi chez les moins de63 kg, celle en argent est revenue à Yamina Halata(-57 kg), alors que Imène Rezzoug a glané le bronze chez les moins de 48 kg. Avec ces nouvelles médailles, la moisson algérienne s'élève désormais à 22 breloques(7 or, 7 argent, et 8 bronze).