La sélection algérienne des U23 disputera, aujourd'hui à 18h, au stade Mustapha-Tchaker de Blida, son second match amical de préparation face à la Palestine qu'elle a battue, dimanche dernier, sur le score de (3-1). Cette double confrontation face aux Palestiniens rentre dans le cadre de la préparation du groupe aux prochaines échéances. Après un premier match disputé dimanche au stade du 5-Juillet, remportée

(3-1), la formation de Noureddine Ould Ali, cette fois-ci présenterait un effectif bien remanié, car les joueurs qui ont disputé plus de 70 minutes lors du premier match seront ménagés pour donner l'occasion aux autres joueurs remplaçants et retardataires d'avoir du temps de jeu et ainsi choisir les meilleurs pour participer au prochain tournoi Maurice Revello en France.

Ainsi, les joueurs absents lors du premier match sont arrivés lundi au stage. Il s'agit de Bekrar, Belkhir, Bouras et Aït El Hadj.

Ould Ali veut préserver les joueurs qui viennent de disputer le premier match en les libérant après avoir assuré leur participation au prochain tournoi en France. Les autres doivent convaincre, aujourd'hui, pour peut-être faire partie également du groupe pour le prochain stage en France. En effet, les hommes d'Ould Ali prendront part à la 48e édition du Tournoi Maurice Revello (ex-Tournoi de Toulon), programmé du

29 mai au 12 juin de cette année en France.

Et là, compte tenu de l'arrivée de la sélection algérienne séniors drivée par Djamel Belmadi en stage dès ce jeudi au Centre technique de Sidi Moussa, pour préparer ses prochains matchs contre l'Ouganda puis la Tanzanie pour les deux premiers matchs de la CAN 2023, les joueurs des U23 ont changé, hier, leur résidence en rejoignant l'hôtel de Mazafran pour se mettre au vert avant cette dernière rencontre amicale contre la Palestine. «C'est le 5e stage qu'on est en train d'effectuer et qui sera ponctué par une double confrontation face à la Palestine. Il fait partie du processus de préparation tracé au préalable et qui devra nous conduire, dans un premier temps, au tournoi Espoirs de Toulon en France, avant d'entamer les éliminatoires de la CAN U23 qui nous attendent», avait déclaré Ould Ali.

Le président du tournoi, Alain Revello, s'est dit très honoré d'accueillir l'Équipe nationale d'Algérie afin de lui permettre de préparer de telles échéances.

Ce tournoi regroupera 12 équipes réparties en trois groupes de quatre. Les premiers de chaque groupe et le meilleur deuxième sont qualifiés pour les demi-finales. Les équipes non qualifiées pour le carré final, disputeront un match de classement, ce qui donnera quatre à cinq rencontres par équipe. Entamé en 1967, le tournoi de Toulon est devenu un rendez-vous important pour les sélections Espoirs.

Les éditions 2020 et 2021 n'ont pas eu lieu, en raison de la crise de Covid-19, alors que la dernière, celle de 2019, a été gagnée par le Brésil, sachant qu'auparavant l'Angleterre avait aligné trois succès de rang (2016, 2017 et 2018).

L'Algérie avait pris part à ce tournoi dans les années 80, avec, en 1983, une sélection composée d'une majorité de joueurs de l'ex-club de la DNC Alger qui s'est classée 3e de son groupe derrière le Brésil et l'Allemagne et devançant la Chine puis terminant 6e du tournoi; et occupant le même rang en 1984, mais avec comme meilleur buteur de la compétition Meziane Zaghzi (5 réalisations).