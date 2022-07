Quue fera la direction de la JSK pour ramener l'argent nécessaire dans les caisses et payer ses dettes? Des dettes qui conditionnent sa participation à la Champions League africaine, malgré les assurances du ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) et du tout nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), qui ont rencontré avant-hier le président du club, Yazid Yarichène, dans l'optique de trouver un dénouement à la situation inextricable dans laquelle il se trouve. En tout cas, une première solution a, justement, été trouvée par ces deux instances nationales via la demande de prorogation de délai de payement des dettes. Une demande acceptée par la Confédération africaine de football (CAF) qui a ajourné ce dernier au 15 du mois en cours, c'est-à-dire quatre jours de plus aux dirigeants de la JSK pour trouver les 8,4 milliards. En fait, l'intervention du MJS et de la FAF est salvatrice pour la JSK qui évite, pour quelques jours, la disqualification à la plus prestigieuse compétition africaine. À l'instar de plusieurs autres Fédérations, la FAF a présenté une requête à l'instance africaine pour solliciter un délai supplémentaire aux clubs endettés pour s'en acquitter. La requête a été acceptée par la CAF, mais une question lancinante reste posée. Comment les dirigeants de la JSK pourront-ils trouver l'argent à quatre jours de l'expiration du nouveau délai, c'est-à- dire, samedi prochain d'autant plus que les comptes du club sont toujours bloqués? Une situation difficile qui appelle aussi des questionnements sur l'apport des sponsors qui ont intégré le club avec des campagnes de communication qui ont défrayé la chronique. En effet, les supporters s'interrogent sur la contribution financière de ces derniers allant même jusqu'à les accuser de profiter de la notoriété du club pour se faire de la promotion à moindre «coût». Par ailleurs, au-delà de la passivité financière des sponsors, il convient de noter que les points encore pendants du conflit opposant la nouvelle direction à l'ancienne menée par Cherif Mellal sont en partie derrière ces blocages qui nuisent au club. Une nuisance qui peut aller jusqu'à empêcher la JSK de prendre part à la compétition africaine. Enfin, notons que sur le plan de l'effectif, la nouvelle direction a finalisé en grande partie toutes les procédures de recrutement et de qualification des nouvelles recrues. Des régularisations qui interviennent avant l'entame d'un cycle de regroupements de préparation dont certains sont attendus dans des pays étrangers. Des situations assainies à l'exception du contrat du joueur Oussama Beyoud qui n'a pas encore ramené sa lettre de libération détenue auprès du NAHD. Selon la direction de la JSK, le contrat de ce joueur ne sera signé que si le joueur ramène ce document.