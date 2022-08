Le CR Belouizdad, champion d'Algérie en titre, poursuit sa préparation en Tunisie où, le coach tunisien El Kouki et ses joueurs préparent le 4e et dernier match amical face à l'Espérance de Tunis avant de rentrer à Alger pour entamer la défense de son titre pour la nouvelle saison 2022-2023. Se trouvant en Tunisie depuis le 21 juillet dernier, l'équipe du Chabab s'est bien préparée et est sur le point de clore ce stage de Tunis, avec un dernier match amical contre l'Espérance locale. En effet, après une défaite face à l'AS Marsa (0-2), puis une autre, mais courte victoire face à l'Africa foot inter Academy, le Chabab de Belouizdad a fait match nul face à l'une des meilleures formations tunisiennes, à savoir l'ES Tunis, mercredi prochain, avant de rejoindre le pays, le lendemain. Le coach El Kouki n'a pas lésiné sur les moyens de préparation pour permettre à ses joueurs d'avoir la coordination et la complémentarité voulues pour bien entamer la nouvelle saison qui débutera le 26 août en cours. El Kouki a bien évidemment travaillé l'aspect condition physique d'abord lors du premier stage à Alger avant que l'équipe ne se déplace en Tunisie pour peaufiner cette préparation par un stage où le technicien tunisien opérera les dernières retouches à son effectif et surtout déterminer son onze type avec lequel il devrait entamer le premier match de la saison 2022-2023 en recevant le HB Chelghoum-Laïd. Jeudi dernier, la direction du club de la capitale a officialisé le recrutement des deux joueurs. Ainsi, Chikhi a signé un contrat de 2 ans au moment où Al- Daoudi a signé pour 4 ans en provenance du Stade Beaucairois. Ils deviennent ainsi les 11e et 12e recrues de l'équipe pour la nouvelle saison 2022-2023. Or, il se trouve que le coach El Kouki n'est pas satisfait de la ligne défensive de son club actuellement, surtout après avoir encaissé trois buts lors de son match amical de jeudi dernier. Il a déclaré d'ailleurs: «Je ne suis pas satisfait de mes joueurs et j'attends justement qu'ils fassent beaucoup plus d'efforts et d'être plus concentrés sur leur travail durant les entraînements pour qu'ils soient prêts pour le début de la nouvelle saison.» Pour El Kouki «cette année serait très difficile, d'autant que beaucoup d'autres concurrents se sont bien préparés et la compétition s'annonce ainsi des plus rudes et des plus difficiles». Ce qui est vrai, car, la mentalité des Algériens est de battre coûte que coûte le champion en titre et comme il s'agit d'un triple champion d'Algérie... Par ailleurs, il y a lieu de noter que sur le plan administratif, le club a connu quelques nouveautés: en effet, le 3 août dernier, le président du conseil d'administration du CR Belouizdad, Mohamed Belhadj a désigné Rachid Djerroudi, en qualité de nouveau secrétaire général et ce, dans le cadre de la nouvelle organisation de l'équipe pour la nouvelle saison. Et toujours dans ce même cadre, il y a lieu de noter que Belhadj a également nommé Boualem Laroum en qualité de directeur technique sportif (DTS) du club des Rouge et Blanc. C'est dire que Belhadj ne veut rien laisser au hasard avant d'entamer la nouvelle saison, d'autant que le Chabab doit disputer également la Ligue des Champions africaine.