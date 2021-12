Le sélectionneur de l'équipe nationale de football A', Madjid Bougherra, a souligné, hier, à Doha que la rencontre face à l'Egypte, prévue ce soir (20h00, algériennes) pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase de poule (groupe D) de la Coupe arabe 2021 de football, «se jouera sur l'état d'esprit et de solidarité entre les joueurs». «Nous avons toujours joué face à l'Egypte dans des matchs décisifs. Il y a une rivalité sportive importante. C'est un match qui doit se jouer sur l'état d'esprit avant tout. Nous devrons faire preuve d'une solidarité extrême, même si l'aspect tactique reste bien sûr important. Clairement, si nous voulons l'emporter, il nous faut élever notre niveau», a déclaré Bougherra, lors de la conférence d'avant match. Pour l'ancien défenseur des Glasgow Rangers, l'angle d'approche du match est avant tout celui de la progression: «Nous sommes satisfaits de notre parcours jusque-là. Nous nous sommes qualifiés pour les quarts de finale de la compétition avec nos deux premières victoires. Il nous reste désormais un match de haut niveau pour terminer premiers face à l'Egypte. Tout est là pour continuer à progresser.» Interrogé quant à un possible Algérie-Maroc en quarts de finale de la Coupe arabe, Bougherra a fait savoir que «le Maroc fait un bon début de compétition, bien sûr. Nous, on prend tous les matchs, un par un et comme ils viennent. Nous sommes venus pour jouer des matchs de haut niveau». En ayant chacun 6 points et une différence de buts (+6), sans pour autant encaisser le moindre but, l'Algérie et l'Egypte, pourraient être départagées, en cas d'un match nul mardi, à la faveur du critère disciplinaire suivant le barème négatif du nombre des cartons jaune et rouge. En effet, en cas d'égalité de points entre l'Algérie et l'Egypte, ces deux équipes seront d'abord départagées suivant la meilleure différence de buts, puis le plus grand nombre de buts. Si les deux équipes restent à égalité, sur la base des deux critères susmentionnés, les organisateurs auront recours «au plus grand nombre de points obtenus entre les équipes concernées, la meilleure différence de buts particulière entre les équipes concernées et le plus grand nombre de buts marqués entre les équipes concernées». Il y aura également «le critère disciplinaire», suivant le barème négatif: 1 point pour un avertissement non suivi d'une expulsion, 3 points pour le second avertissement dans un même match entraînant une expulsion, 4 points pour une expulsion directe, 5 points pour un avertissement suivi plus tard d'une expulsion directe. Si avec tout cela le départage n'est pas possible, il sera procédé à un tirage au sort, comme ultime recours.