L’ailier algérien Saïd Benrahma a adressé un message fort aux supporters des Fennecs après l’élimination en barrage pour la Coupe du monde 2022 face au Cameroun mardi (1-2). Comme son coéquipier Riyad Mahrez, l’attaquant de West Ham a publié vendredi sur son compte Instagram un message de remerciements à destination des supporters de la sélection algérienne. « Mon pays, je voulais vous remercier pour votre soutien. C’est dans ces moments que je me rends compte de la chance d’avoir un pays qui nous soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. Si un échec survient, considérez-le comme un défi pour un nouvel effort. L’échec est une partie nécessaire et inévitable de la vie. Sans celui-ci, il serait difficile de devenir davantage fort et mature. Nous reviendrons plus forts inchAllah et j’en suis convaincu », a écrit l’ancien Niçois de 26 ans qui compte 17 sélections avec l’Algérie.