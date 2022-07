Après 13 longues années marquées par la disette et la rareté des consécrations, le judo algérien est revenu par la grande porte faisant valoir ses mérites et ses exploits à l'occasion des Jeux méditerranéens se déroulant à Oran. L'étoile montante, Driss Messaoud, qui a offert à l'Algérie la seule médaille d'or, a réussi à mettre fin à une longue période de disette stérile lors de cette rencontre d'Oran. Cet exploit n'est pas passé inaperçu, du moins pas pour les sportifs et les responsables de la Fédération algérienne de judo, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire complimenter l'athlète algérien, le remerciant pour ses mérites. Le directeur technique national, Samir Sbaâ, a qualifié cette consécration de «très positive», en plus de la participation du judo algérien dans les JM oranais grâce en particulier à la performance du pensionnaire du club sportif amateur (CSA) Ouled El Bahia. Il n'est un secret pour personne, la joie se mesure par les consécrations. Oran n'est pas en reste, en affectionnant cet exploit, d'autant plus qu'il survient au moment même où cette discipline revient de loin. «La médaille d'or décrochée par Driss est d'une grande valeur, étant donné qu'elle permet à notre judo de renouer avec le vermeil qu'il ne s'est pas adjugé depuis l'édition de Pescara en 2009», a dit le DTN. Et de rappeler: «Lors des deux éditions précédentes, nous nous sommes contentés de deux médailles de bronze.» Mais les amateurs de ce sport s'attendaient à une meilleure moisson dans cette messe sportive méditerranéenne étant donné que celle-ci se déroule à domicile, et surtout aussi que les judokas algériens avaient dominé, il y a quelques semaines à peine, le championnat d'Afrique tenu aussi à Oran. L'Équipe nationale a réussi à arracher une médaille d'or, deux en argent (Belrakaâ et Bouamar) et une dernière en bronze (Belkadi). «C'est une moisson très intéressante au regard du niveau ayant prévalu dans ce tournoi de judo, qui a vu la participation de Champions internationaux, ce qui a rendu difficile la mission de nos athlètes qui ont tout de même réussi à bien s'en sortir dans l'ensemble», a expliqué le DTN. Ce dernier n'omettant aucunement, de faire valoir «la préparation effectuée tout au long d'une année, pendant laquelle beaucoup de stages ont été programmés au profit des judokas algériens, aussi bien dans le pays qu'à l'étranger». Évoquant les déceptions enregistrées parmi les 14 judokas qui ont pris part à cette édition, Samir Sbaâ a indiqué que «tout le monde a donné le meilleur de lui-même, et sont du coup à féliciter», poursuivant que «le prochain objectif de ses athlètes sera les Jeux islamiques qui débuteront dans quelques semaines en Turquie». La rencontre d'Oran est sur le plan de la concurrence rude.

Les participants ont, dans leur majorité, affirmé leur acharnement quant à aller de l'avant. Pas moins de 157 judokas, représentant 23 pays, ont prit part au tournoi de judo pour le compte de la 19e édition des JM qui seront clôturés mercredi.