Calme et surtout serein était le sélectionneur national, Djamel Belmadi, hier, lorsqu'il s'est présenté devant les médias, au CTN de Sidi Moussa, pour animer une conférence de presse. Celle-ci intervient à la veille du déplacement de son équipe pour Le Caire, en Egypte, pour affronter, vendredi prochain, Djibouti, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial-2022. Ceci, avant de recevoir le Burkina Faso au stade Mustapha-Tchaker de Blida, dans ce qui sera la finale du Groupe A, le 16 du mois en cours. L'objectif des Verts dans ces 2 matchs est clair, à savoir gagner. Et ce n'est pas Belmadi qui dira le contraire, lui, dont l'équipe aborde toutes ses sorties avec le même état d'esprit. «Le plus important est de rester dans le Top 5 africain au classement FIFA. Si, par malheur, on sort de ce classement, et qu'on devrait affronter le Maroc, on le fera», a-t-il affirmé, tout juste après avoir présenté ses condoléances aux familles, Soukhane et Cerbah, suite au décès de Mohamed et Mehdi, respectivement, ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN et gardien de but de l'Equipe nationale. En évoquant le Maroc, la question lui a été posée concernant les déclarations de Vahid Halilhodzic, sélectionneur de ce dernier, qui n'a pas taris d'éloges sur les Verts. «Halilhodzic est responsable de ses propos. La meilleure réponse sera sur le terrain», s'est-il contenté de dire, évitant, ainsi, de rentrer dans ce qu'il considère comme «un débat stérile». Revenant sur la prochaine sortie des siens, Belmadi s'est remémoré les beaux souvenirs en terre égyptienne, notamment avec la consécration de son équipe lors de la CAN-2019, sans oublier l'importance du rendez-vous sur le rectangle vert: «Outre le résultat de ce match, il y a plusieurs points importants, notamment la préparation du match face au Burkina Faso. Nous avons des joueurs en manque de temps jeu qui doivent jouer, sachant que d'autres sont menacés par la suspension. Tous ces volets sont à prendre en compte.» Il a annoncé que Belaili souffre d'une entorse, mais sa participation n'est, jusque-là, n'est pas compromise. Il a saisi l'occasion pour fustiger ceux qui ont balancé des rumeurs concernant le joueur par à une prétendue nouvelle histoire de dopage au Qatar: «Quand ces rumeurs viennent d'un Algérien, ça devient grave. Aucun respect pour le joueur.» Pour Boudaoui, Belmadi explique: «Il n'y a aucun doute ni suspicion concernant la blessure de Hicham. Le directeur sportif de Nice m'a appelé hier pour confirmer son forfait. Il n'a pas besoin de venir constater sa blessure à Alger.» Comment va-t-il gérer cette fenêtre FIFA et ces deux matchs d'extrême importance? A cette question, le driver national affirme: « Pour gérer cette période, le travail sera axé sur la récupération. Un aspect qui sera incontournable. C'est pour cela qu'on a fait en sorte de voyager vers Le Caire de Paris et de rentrer à Sidi Moussa directement après le match.» L'objectif majeur, rappelle Belmadi, est de se qualifier pour le Mondial-2022, mais cela ne veut pas dire qu'il ne se concentre pas sur la CAN du Cameroun, qui intervient au milieu: «Le chevauchement de deux compétions et une double confrontation décisive en mars est perturbant, mais nous n'allons rien lâcher.

Nous allons nous déplacer au Cameroun pour défendre notre titre.» Belmadi sait que la pression est forte autour de son groupe «Il y a beaucoup d'attente. Nous ne sommes plus dans les objectifs d'évolution. Je ne suis pas là pour construire pour 2030. Le groupe évolue, il y a une perpétuelle recherche de la progression. Il y a une prospection des joueurs. Il y a des calculs qui sont pris en compte.» Et comme on ne pouvait pas rater l'occasion d'aborder l'état de la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida, la réponse de Belmadi comme un «deux en un», puisqu'il a évoqué le retour du public. «Pour ce qui est du terrain, il me semble que les choses s'améliorent. On aura, Incha'Allah, une pelouse de qualité pour le match face au Burkina Faso. Je demande aux supporters de respecter, d'abord, les nations et se comporter de la manière la plus exemplaire.»

Et de conclure: «Le retour de notre public me réjouit. Nous remercions les pouvoirs publics et tous les acteurs qui ont contribué en répondant favorablement à quelque chose qu'on a toujours souhaité.

Il faut respecter les équipes adverses pour que ça se passe vraiment bien, ça nous faisait très mal de les voir empêchés d'entrer au stade à cause du Covid. Leur présence est plus que du soutien. Elle nous donne de la joie de continuer et nous procure des émotions agréables et profondes.»