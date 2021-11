Alors que le championnat bat son plein, l'équipe de l'ASM Oran n'est pas totalement prête à se lancer pleinement dans la compétition, compte tenu de plusieurs éléments, alors que ce même club vient tout juste de réussir son derby, en défaisant le somptueux club de la capitale de la Mekerra, l'USM Bel Abbès. C'est du moins ce que l'on peut extrapoler de la dernière sortie médiatique du coach, Abdellatif Bouazza. Ce dernier, a indiqué que «le club est toujours en phase de préparation». Pour cause, a-t-il expliqué «un grand retard en la matière durant l'intersaison est accusé.» L'entraîneur croit dur comme fer que le chemin est encore long, estimant que «les premiers matchs de la saison servent de préparation pour l'équipe». Et d'ajouter: «Nous avons débuté, très tardivement, les préparatifs pour la nouvelle saison.» Les protégés de Bouazza ont repris le chemin des terrains deux semaines avant le lancement de la compétition, dans un climat marqué par les interrogations des uns et de la désolation des autres. Comment est-ce possible qu'un club d'une telle stature, connu pour sa rigueur, arrive en retard?. Comment est-on arrivé à cette situation? Loin des explications tangibles, les connaisseurs des rouages sportifs sont unanimes à dire qu'un tel scénario est récurrent, il a tendance à se greffer dans les os du club, ces dernières années. De plus, l'équipe n'est pas passée par une période plus ou moins délicate en se retrouvant «décapitée» d'un entraîneur devant lancer la préparation, notamment des suites du limogeage de Salem Laoufi, d'où l'appel fait aux services d'Abdellatif Bouazza, ce dernier était, souvenons-en, à la barre technique du club voisin, le MCO, à l'issue de l'exercice écoulé. Quels sont les objectifs tracés par ce club qui a marqué de son empreinte l'Histoire du football algérien? Contre toute attente, l'on n'ambitionne pas une grande aventure, cette saison, hormis le maintien dans les rangs des clubs composant la Ligue 2. Bouazza n'est pas allé par 4 chemins pour dire que «si on avait débuté dans les délais la préparation d'intersaison, on se serait fixé un autre objectif», ajoutant que «tout cela nous oblige à travailler dur, durant cette période pour rattraper le retard accusé en la matière». La même source estime que «le derby emporté face à l'USMBA intervient au bon moment pour remonter le moral des joueurs», rappelant tout de même que les gars de Mdina Jdida n'ont pas fait un bon début marqué «par un score de parité et une défaite». Le coach ne semble pas vouloir sombrer dans le fatalisme ni encore moins dans le défaitisme. Bien au contraire, il positive, en tirant les enseignements de chacune des rencontres disputées par ses joueurs. Dans ce sens, il a fait savoir qu'«il fallait signer notre première victoire à domicile vu ses répercussions positives sur le moral de mon effectif». «Ce dernier est composé dans sa majorité de jeunes issus de l'école de l'ASMO et dont la moyenne d'âge varie entre 20 et 21 ans», a-t-il expliqué.