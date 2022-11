Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a animé, hier, une conférence de presse, à l'auditorium Omar Kezzal du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, au cours de laquelle, il a bien évidemment évoqué les deux prochains matchs des Verts face au Mali le 16 novembre en Algérie, et face à la Suède, le 19 novembre à Malmo, en estimant d'une part que c'est une «bonne opportunité pour notre sélection» et d'autre part, qu'ils «sont aussi importants». Parlant d'abord du premier match, le sélectionneur des Verts, a rappelé que «cela fait un certain temps qu'on parlait de la sélection malienne qui dispose d'excellents joueurs évoluant au sein de grands clubs européens», avant d'ajouter: «Je pense que nous allons jouer devant une équipe dont le niveau n'est plus à présenter et cela nous permettra de faire tourner notre effectif. La sélection du Mali est une équipe forte. Elle a perdu en barrages d'accession à la Coupe du monde contre la Tunisie.». «Le Mali a de très bons joueurs, comme Haïdara. Comme pour le match face à la Guinée, le but est d'affronter de grosses équipes pour nous habituer aux matchs africains, pour progresser. On essaye de laisser des cadres dans toutes les lignes mais surtout permettre aux nouveaux de s'exprimer, pour ceux qui n'ont jamais débuté ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience en sélection.», a ajouté le coach Belmadi. Évoquant la sélection suédoise, Belmadi déclarera : «La Suède est située entre la 20e et la 25e place au classement FIFA. C'est un autre style de jeu, mais qui va aussi nous mettre en situation d'extrême vigilance. C'est le football européen, le football de très haut niveau, avec de gros joueurs qui évoluent à Manchester United ou en Allemagne par exemple.». Pour Belmadi, le type de sélection comme la Suède, de haut niveau européen nous permettra de retrouver les sommets. En parlant de son effectif convoqué pour ces deux rencontres, le coach des Verts dira: «On essaye de laisser des cadres dans toutes les lignes mais surtout de permettre aux nouveaux de s'exprimer, pour ceux qui n'ont jamais débuté ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience en sélection.». Ceci dit, le sélectionneur national a répondu avec plus de confiance et d'optimisme, au sujet des nouveaux joueurs qu'il a convoqués. Ainsi, et à propos de Mehdi Leiris, qui évolue actuellement avec la formation italienne de Sampdoria (Série A), Belmadi s'est dit enthousiaste à l'idée de découvrir les qualités défensives de ce joueur qui a évolué en France avant de partir «très jeune» pour l'Italie. Belmadi fait remarquer, et à juste titre d'ailleurs, que «Leiris est un joueur polyvalent qui peut évoluer dans différents compartiments. Il a une culture tactique à l'italienne qui peut apporter beaucoup de choses à notre groupe et c'est à nous maintenant de voir le poste idéal pour lui», a-t-il dit. Par la suite, et au sujet de l'attaquant du CR Belouizdad, Karim Aribi, le sélectionneur national a indiqué qu' «il attend énormément son évolution en Équipe nationale». Il fait remarquer, également: «Je pense qu'Aribi fait un travail colossal pour le groupe du CRB, ce qui est important pour moi en tant que sélectionneur, même s'il ne marque pas actuellement des buts avec son club. Nous avons des problèmes dans le compartiment offensif. C'est une opportunité pour lui et ce sera à lui de montrer ses qualités lors de ces deux joutes amicales», a estimé Belmadi. La liste des joueurs convoqués est marquée par la convocation du novice Mehdi Leris, joueur de la formation italienne de Sampdoria (Série A), ainsi que par le retour du gardien Raïs M'bolhi et de l'attaquant Saïd Benrahma. Le coach des Verts s'est quelque peu attardé sur le cas M'bolhi, dont il «rappelle les sacrifices qu'il a consentis avec la sélection algérienne depuis 2018, avec des problèmes personnels très difficiles, sans pour autant qu'il ne baisse les bras en montrant toute sa détermination à représenter l'Algérie». Et là, Belmadi rappelle les prouesses du gardien de but M'bolhi avec la sélection nationale, et aujourd'hui, on est tous tristes qu'il joue en Division II saoudienne, car ce n'est vraiment pas son niveau. Lui, c'est d'un niveau très largement supérieur, insiste le sélectionneur national. «À 34 ans, ce n'est pas vieux, estime Belmadi en précisant que des sélections nationales devant participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar, on retrouve même des joueurs de 38 et 39 ans, argue-t-il. Par ailleurs, Djamel Belmadi a fait remarquer qu'au sujet du joueur Rayan Aït Nouri: «Alors que la rumeur laissait entendre que Rayan Aït Nouri, latéral prometteur qui évolue à Wolverhampton, hésitait encore sur sa sélection, Djamel Belmadi a officiellement confirmé qu'il n' a pas du tout hésité et qu'il allait rejoindre l'Algérie. Il sera sélectionnable au mois de mars prochain, bien sûr, s'il sera en forme et qu'il ne serait pas blessé.» Belmadi rappelle aussi que «Rayan Aït Nouri a changé de nationalité sportive, c'est acquis depuis 3-4 jours. Ceux qui disaient qu'Aït Nouri allait venir en novembre n'avaient pas la bonne information. Il ne pouvait pas venir pour ce stage, pour des raisons privées et profondes, qui sont anciennes. C'est un processus qui a débuté en octobre 2019...». De plus, et concernant l'attaquant du CR Belouizdad, Karim Aribi, le sélectionneur national a précisé qu' «il attend énormément son évolution en Équipe nationale». «Je pense qu'Aribi fait un travail colossal pour le groupe du CRB, ce qui est important pour moi en tant que sélectionneur, même s'il ne marque pas actuellement des buts avec son club. Nous avons des problèmes dans le compartiment offensif. C'est une opportunité pour lui et ce sera à lui de montrer ses qualités lors de ces deux joutes amicales», a estimé Belmadi.