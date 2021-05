En marge de la désignation des nouveaux membres de la commission fédérale d'arbitrage (CFA), le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF) Charaf-Eddine Amara, a estimé que l'arbitrage algérien est «le meilleur en Afrique». Cela s'est passé à l'occasion de l'ouverture de l'atelier-briefing sur l'intégrité organisé par le Département Intégrité de l'instance fédérale. «Quoi qu'on dise, nous avons l'un, ou pour ne pas dire, le meilleur arbitrage en Afrique», a tenu à souligner le président de la FAF, lors de son intervention introductive de cet atelier, mis sous le thème de «Tous pour l'intégrité de la compétition», a indiqué la FAF dans un communiqué publié sur son site officiel. Saisissant cette occasion, le président Amara a cité la finale de la dernière Ligue des Champions africaine officiée par un trio algérien. En effet, le trio arbitral algérien composé de Mustapha Ghorbal, et ses deux assesseurs Abdelhak Ethchiali et Mokrane Gourari ont admirablement officié la finale de la Ligue des Champions africaine 2020 qui s'est déroulée exactement le vendredi soir 27 novembre au Caire et ayant opposé le club d'Al Ahly à son voisin du Zamalek (2 à 1). Retenus par la CAF, nos trois arbitres ont ainsi fait honneur à leur réputation et ont représenté dignement l'arbitrage algérien lors de la plus prestigieuse des compétitions de clubs du continent. Ceci, sans oublier également de citer la présence d'une école de formation de l'arbitrage, une structure importante pour le développement de ce volet très sensible pour le développement du football. Si sur le plan extérieur, la première activité du nouveau président de la FAF a été d'assister au tirage de la Coupe arabe qui s'est déroulée au Qatar, cette fois-ci c'est au niveau national que sa première activité est intervenue avec l'ouverture de l'atelier-briefing sur l'intégrité, depuis son élection le 15 avril, en remplacement de Kheireddine Zetchi. Il a présidé vendredi la première réunion du Bureau fédéral de son mandat, après un séjour à Doha (Qatar), où il a assisté, notamment au tirage au sort de la Coupe arabe 2021 de la FIFA. Cet atelier-briefing sur l'intégrité constitue donc un signe remarquable de l'orientation du président de la FAF en matière d'«arbitrage». D'ailleurs, il est important de signaler que cet atelier-briefing sur l'intégrité organisé par le Département Intégrité de la FAF a vu la présence des arbitres internationaux, mais également Mohamed Saâd, secrétaire général, et Halim Djendoubi, responsable de ce département, ainsi que le docteur Mohamed Bichari, vice-président de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA). Saisissant cette opportunité de l'atelier-briefing, le président de la FAF «a exprimé son soutien et celui du Bureau fédéral à tout le corps arbitral, notamment les arbitres internationaux qui s'illustrent régulièrement sur le terrain, que ce soit sur le plan national ou international». Amara a ainsi annoncé qu'il y a nécessité d'aller vers un renouveau et une modernisation de l'arbitrage algérien, soit deux points parmi d'autres inscrits dans le programme du nouveau président de la FAF au chapitre très sensible de l'arbitrage. Enfin, Charaf-Eddine Amara «a souhaité pleine réussite à nos arbitres, notamment en cette fin de saison qui s'annonce passionnante et passionnée, mais également au niveau international où nos chevaliers du sifflet doivent se distinguer davantage». Par ailleurs, et le même jour, soit, dimanche, le président de la FAF, a procédé à la désignation des nouveaux membres de la commission fédérale d'arbitrage (CFA). Celle-ci est intervenue à l'issue d'une réunion de travail, tenue entre le président de la FAF et le docteur Mohamed Bichari, vice-président de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA). «En sa qualité de président également de la CFA, en attendant l'amendement des statuts de la FAF vu que les statuts actuels ne permettent pas la désignation d'un président en dehors des membres du Bureau Fédéral, Charaf-Eddine Amara, a procédé, en concertation avec le docteur Bichari, à la désignation des membres de cette structure, en attendant celle des sous-commissions», précise la FAF dans un communiqué.





Composition de la CFA

Président:

Amara Charaf-Eddine

Vice-président:

Dr. Mohamed Bichari

Directeur national de l'arbitrage (DNA):

- Dr Mohamed Benarous

- Dr Farouk Houasnia (Membre)

- Mme Safia Ayouni (Membre)

- Ali Bouali (Membre)

- Belkacem Boumaza (Membre).