Le sélectionneur de l'Equipe nationale malienne de football, Mohamed Magassouba, a estimé que le match amical face à l'Algérie, prévu dimanche 6 juin au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h45), va permettre à son équipe de progresser. «Aujourd'hui, la meilleure référence en Afrique c'est l'Algérie. Outre son statut de championne d'Afrique, l'Algérie est une équipe complète, bien organisée, bien en place et qui joue, parfaitement, toutes les phases de jeu. Pour moi, c'est une équipe parfaite et je tiens à rendre hommage au travail accompli par Djamel Belmadi qui a su offrir à l'Algérie et à l'Afrique une équipe comme celle-ci. Il est clair que nous n'avons pas atteint le niveau de l'Algérie, mais si nous affrontons cette équipe c'est pour progresser naturellement», a-t-il déclaré au micro de Radio Algérie internationale (RAI). Avant d'affronter les Maliens, l'Equipe nationale entamera sa série de matchs amicaux, le jeudi 3 juin, face à la Mauritanie à Blida (20h45). Les coéquipiers de Sofiane Feghouli affronteront, pour leur dernier test, la Tunisie, le vendredi 11 juin, au stade Hamadi-Agrebi de Radès. «On se connaît très bien, car on a l'habitude de s'affronter. Je me souviens encore de notre dernière confrontation qui a eu lieu au Qatar, avant le départ pour la CAN 2019, dans un match très intéressant soldé sur le score de 3 buts à 2 en faveur de l'Algérie», a indiqué encore le coach en question. Pour lui, il est grand temps que son pays fasse partie du gotha mondial, en prenant part à la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar. «Le Mali est assoiffé de remporter la coupe d'Afrique et de participer à une phase finale de la Coupe du monde. Au vu des attentes du peuple malien, nous allons tout faire pour être à la hauteur, se battre avec nos armes, nos moyens et nos qualités pour pouvoir donner satisfaction à notre pays qui, non seulement, rêve d'être au Mondial, mais ambitionne également de monter sur le toit de l'Afrique», a-t-il conclu. Côté statistiques, l'Algérie et le Mali vont s'affronter en amical, pour la 9e fois de leur histoire. Après huit confrontations, l'Algérie est devant avec 5 victoires, contre 2 défaites et 1 match nul. La dernière en date remonte au 16 juin 2019, soldée par une victoire des joueurs de Belmadi sur le score de 3-2 à Doha (Qatar). R. S.