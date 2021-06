L'Algérien Fethi Nourine (-73 kg) est qualifié pour les jeux Olympiques de Tokyo (Japon), a annoncé le Comité olympique et sportif algérien (COA) sur sa page Facebook. Triple champion d'Afrique (2018, 2019, 2021), le sociétaire du GS Pétroliers, qui a reconquis sa couronne continentale à Dakar (Sénégal), le mois dernier, va ainsi réaliser le rêve de tout athlète en participant à ses premiers JO. Le natif d'Oran, classé 31e mondial (2262 pts), sera le seul représentant du judo algérien à Tokyo, alors qu'ils étaient 5 à Rio de Janeiro (2016). Concernant la liste finale de tous les qualifiés pour Tokyo, elle sera dévoilée ce mercredi sur le site de la Fédération internationale de judo (IJF). «Le plus important dans ma participation au dernier Championnat du monde a été d'assurer ma qualification pour les jeux Olympiques. J'ai été éliminé au premier tour suite à ma blessure à la bouche, néanmoins j'ai pu garantir ma participation aux prochains JO», a déclaré Nourine à la Chaîne 3 de la Radio algérienne. «Il est évident qu'on aurait aimé être plusieurs à se qualifier pour les JO, mais malheureusement, je suis le seul et j'espère faire un bon parcours», a-t-il ajouté. À 40 jours du coup d'envoi des 32es jeux Olympiques, prévus du 23 juillet au 8 août, 36 Algériens ont réussi à décrocher le précieux sésame.