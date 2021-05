La sélection algérienne (messieurs / dames) de judo a enrichi de trois médailles sa moisson aux championnats d'Afrique «seniors» actuellement en cours dans la capitale sénégalaise, Dakar, dont une en or, remportée par Fethi Nourine, chez les messieurs de moins de 73 kilos, lors de la deuxième journée de compétition, disputée vendredi. En effet, auteur d'un sans-faute, Nourine a tout dévasté sur son passage, pour atteindre brillamment la finale, où il dominait le Gambien Faye N'Jie par Waza-ari, après quatre minutes de combat. Les deux autres médailles algériennes lors de cette deuxième journée de compétition étaient en bronze, et elles ont été l'oeuvre de Belkadi Amina et Souad Belakehal, respectivement chez les moins de 63 kilos (dames), et les moins de 70 kilos (dames), alors que le quatrième représentant algérien engagé le même jour, en l'occurrence Houd Zourdani, s'est contenté de la cinquième place chez les moins de 73 kilos (messieurs). La sélection algérienne porte ainsi son capital à six médailles: 1 or, 1 argent et 4 bronze, après deux journées de compétition. Ce qui lui permet d'occuper provisoirement la troisième place au classement général des médailles, derrière la Tunisie (1ère), le Maroc (2e) et devant l'Egypte (4e). Les trois premières médailles de la sélection algérienne (1 argent et 2 bronze), ont été décrochées lors de la première journée de compétition, disputée jeudi. La médaille d'argent a été l'oeuvre de Waïl Ezzine chez les moins de 66 kilos (messieurs), après sa défaite en finale de la catégorie, face à l'Egyptien Ahmed Abdelrahman. Les deux médailles de bronze, quant à elles, ont été remportées par Mohamed Rebahi chez les moins de 60 kg (messieurs), ainsi que par Yasmine Halata, chez les moins de 57 kilos (dames).