Le judoka algérien Fethi Nourine a été éliminé au premier tour de la catégorie des moins de 73 kg des Championnats du monde de la discipline, en s'inclinant face au Brésilien Edouardo Barbosa, mardi à Budapest (Hongrie). Nourine, champion d'Afrique en mai dernier à Dakar, est le deuxième Algérien éliminé aux Mondiaux 2021, après la sortie de Waïl Ezzine au 3e tour de la catégorie des -66 kg, lundi. Aujourd'hui, Abderrahmane Benamadi effectuera ses débuts dans la compétition. Il a été reversé dans la poule «C» des moins de 90 kg, où il affrontera au premier tour le Sud-Coréen Han Juyeop. De leur côté, Kaouthar Ouallal et Mustapha Yasser Bouamar, concourront tous les deux dans la journée de vendredi, respectivement dans la poule «B» des dames de moins de 78 kg et la poule «B» des messieurs de moins de

100 kg. Ouallal sera opposée à la Néerlandaise Guusje Steenuis, alors que Bouamar est appelé à défier le Bulgare Daniel Dichev. Samedi, ce sera au tour du septième et dernier représentant algérien de faire son entrée en lice dans cette compétition. Il s'agit de Sonia Asselah, qui a été exemptée du premier tour dans la poule «C» des dames de plus de 78 kg. Elle débutera donc directement au deuxième tour, contre la gagnante du match mettant aux prises la Bosnienne, Borjana Marjanac et la Hongroise Mercedesz Szigetvari. Ces Championnats du monde entamés dimanche se clôtureront le 13 juin par les épreuves du «par équipes». Au total, 665 judokas (387 messieurs et 278 dames), représentant 118 pays, prennent part à cette compétition, considérée comme la dernière étape qualificative aux jeux Olympiques de Tokyo.