Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a décerné mercredi à Séoul (Corée du Sud), l'ordre du mérite international à l'ancien Champion olympique et mondial du 1500m, Noureddine Morceli, en marge de l'assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques (ANOC). Détenteur de quatre titres du monde et sept records du monde de la même discipline, l'ancien secrétaire d'État chargé du Sport d'élite a reçu cette distinction des mains du président du CIO, conformément à la charte olympique pour service rendu à l'olympisme. Le secrétaire général du Comité olympique et sportif algérien (COA), Kheiredine Barbari, a présenté l'Algérie aux travaux de l'assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques (ANOC), prévus du 18 au 21 octobre à Séoul. Noureddine Morceli, né le 28 février 1970 à Sidi Akkacha dans la wilaya de Chlef, conseiller en sport au sein de l'université River Side Californie (éducation physique), ancien Champion olympique et quadruple Champion du monde sur 1500 mètres est ambassadeur du comité olympique à ce jour. Il a également à son actif sept records du monde (cinq en plein air et deux en salle) sur des distances allant du 1500m au 3000m. Il avait également occupé le poste de secrétaire d'État chargé du Sport d'élite en janvier 2020.