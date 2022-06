Islam Slimani est devenu, en un laps de temps très court, indésirable auprès de son jeune entraîneur Rúben Amorim au Sporting CP. Ce dernier veut «se débarrasser» de l'attaquant durant le mercato estival, notamment après le différend qu'il eut avec lui juste après la CAN du Cameroun. «Super Slim» devrait chercher un autre point de chute en perspective de la saison prochaine. Même si Slimani est indésirable au Portugal, il n'en demeure pas moins qu'il ne manque pas de contacts. En effet, après l'intérêt du club turc de Fenerbahçe qui aura un certain Jorge Jésus comme entraîneur pour la saison prochaine et de celui d'Al- Hilal en Arabie saoudite, le nouveau promu en Premier League, Nottingham Forrest s'intéresse fortement à l'Algérien. Ce club historique d'Angleterre est à la recherche d'un attaquant de métier et Slimani (86 sélections, 41 buts) remplit exactement les critères, lui qui connaît parfaitement le championnat d'Angleterre pour avoir porté les maillots de Leicester City et de Newcastle.