Les athlètes algériens Moudathir Kais Mahieddine (-66kg) et Hadi Yasmine (-48kg) ont été éliminés aux 16es de finale (1er tour) des Championnats du monde de judo juniors (garçons et filles), dont le coup d'envoi de la compétition a été donné à Guayaquil (Équateur) et se poursuivra jusqu'au 13 août. Engagé dans la catégorie des -48kg (filles), la jeune Hadi Yasmine (18 ans) et médaillée de bronze du dernier Open africain d'Alger (mars 2022), a été battue par la Turque Azak Merve (19 ans), vainqueur de la dernière coupe d'Europe à Paks en Hongrie (juillet 2022). Le podium de la catégorie est constitué de la Japonaise Hikari Yoshioka (or), l'Italienne Assunta Scutto (argent), l'Espagnole Gemma Maria Gomez et Azak Merve (bronze). Son compatriote Moudathir Kais Mahieddine (-66kg), médaillé de bronze du dernier Open africain d'Alger, a également perdu, son premier combat aux 16es de finale, contre le Kazakh, Zaizagaliyev Nursultan (Kaz), médaillé d'or lors de la coupe d'Europe de Graz (juin 2022).Le titre mondial de la catégorie est revenu à Emomali Nurali (Tadjikistan), vainqueur en finale d'Ortikov Azizbek (Ouzbékistan), alors que les médailles de bronze ont été attribuées au Cubain Bravo Blanco Kimyu et au Turc Demirel Mohammed. Yasmine Djellab a aussi été éliminée au deuxième tour de la catégorie (-63 kg) des Championnats du monde juniors en s'inclinant face à l'Italienne Antonietta Palumbo, jeudi dernier, à Guayaquil (Équateur). Au premier tour du groupe A, Djellab a battu la Kazakhe Samalay Yergalyeva. La sélection nationale participe à cette compétition avec l'objectif «d'aller le plus loin possible» et de «bien représenter les couleurs nationales», a indiqué la Fédération algérienne de la discipline avant le départ pour l'Équateur. Au total, 392 judokas (219 garçons et 173 filles), représentant 65 pays, participent à ces Mondiaux. L'Équateur, pays hôte de la compétition est le mieux représenté, avec 28 judokas engagés (15 G/13F), devant le Japon et la France, qui participent l'un comme l'autre avec 18 judokas.