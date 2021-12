Madjid Bougherra, le sélectionneur de l'Equipe nationale A' a animé, hier, une conférence de presse, à la veille de la demi-finale de la Coupe arabe des nations FIFA-20021 face au Qatar. Si nombreuses furent les festivités post-victoire face aux Marocains (2-2, 5-3 aux TAB), pour Bougherra, en revanche, il était surtout temps de se concentrer sur le reste du tournoi: «Le match du Maroc est derrière nous. Nous avons des joueurs d'expérience, qui ont gagné la CAN, ce qui a permis de vite redescendre sur terre. En réalité, dès le lendemain de ce match, nous préparions le duel face au Qatar avec sérieux.» Il ajoutera: «Depuis le début de la compétition, nous nous préparons de la même façon, avec le même respect quel que soit l'adversaire, il ne fallait donc pas changer cela.» La fraîcheur physique, après 15 jours de compétition, est une donnée, évidemment, à prendre en compte. Pour Bougherra, «le staff médical fait un boulot extraordinaire en matière de récupération».

«L'état d'esprit aide beaucoup, nous voulons gagner, donc nous nous surpassons. L'équipe a, depuis les prolongations face au Maroc, très bien récupéré. Ce sera d'ailleurs l'esprit collectif qui fera la différence pour le match face au Qatar. Nous sommes à une marche de la finale», rassure-t-il. Et d'enchaîner: «Face au Maroc, la tactique était importante, leur équipe était plus fraîche que la nôtre puisqu'ils avaient fait tourner face à l'Arabie saoudite, mais nos joueurs ont mis du coeur.» Cet état d'esprit, Bougherra et Tahrat, présent à ses côtés en conférence de presse, le louent plus particulièrement: «Nos joueurs ont une vraie mentalité de compétiteurs, dans la continuité de l'équipe A. Ce qui est certain, c'est que mes joueurs rentreront à 200% pour réussir ce challenge Incha'Allah.»

L'actuel sélectionneur des A' avait déjà entraîné les U23 d'Al Duhail en plus de ses 3 saisons passées comme joueur à Lekhwiya. «En tant que coach, c'est toujours mieux de connaître les joueurs et l'équipe que l'on va affronter. Nous avons des joueurs qui évoluent ici et connaissent le pays, certes, mais du coup, de l'autre côté, le Qatar nous connaît bien aussi. (...) J'ai eu l'occasion de suivre les U23 que j'avais au Qatar. Ils ont bien progressé, la plupart des ex-U19 sont désormais titulaires chez les A. Pour autant, ça fait un certain temps que j'ai quitté la sélection, donc difficile pour moi de juger. Les joueurs d'Al Sadd ou Al Gharafa sont quasiment tous titulaires en équipe nationale, ils ont bien préparé l'avenir.»