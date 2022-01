Alors que le huitième de finale de la coupe d'Afrique des nations opposant le Cameroun aux Comores devait être une belle fête dans la capitaine Yaoundé, une énorme bousculade a éclaté devant l'enceinte du stade d'Olembé. Selon un rapport préliminaire du ministère local de la Santé, l'incident aurait coûté la vie à huit personnes peu avant le coup d'envoi d'une rencontre remportée par le pays organisateur, sur le score de 2 buts à 1. Les victimes ont été «immédiatement transportées» à bord d'ambulances, mais «le trafic routier intense, a ralenti le transport», selon le rapport. Un bébé aurait également été piétiné par la foule, selon le ministère de la Santé. Le nourrisson, «immédiatement extirpé et conduit à l'hôpital général de Yaoundé» se trouve dans un état «médicalement stable». «La CAF a pris connaissance des incidents survenus au stade d'Olembé, ce 24 janvier 2022, pendant le match de la coupe d'Afrique des nations opposant le Cameroun, pays hôte, aux Comores. La CAF enquête actuellement sur la situation, afin d'obtenir plus de détails sur ces incidents. Nous sommes en communication constante avec les autorités camerounaises et le comité local d'organisation. Ce soir, le président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, a dépêché le secrétaire général, Veron Mosengo-Omba, au chevet des victimes admises dans les hôpitaux de Yaoundé», pouvait-on lire dans un communiqué de l'instance organisatrice de la compétition. Ce mouvement de foule s'est produit alors que de nombreuses personnes tentaient d'accéder dans l'enceinte du stade. Selon AP, les responsables de l'hôpital Messassi, situé à proximité du lieu du drame, ont déclaré avoir reçu au moins 40 blessés. «Certains sont dans un état désespéré, nous allons devoir les évacuer vers un hôpital spécialisé», a déclaré à AP une infirmière locale. Selon les responsables de l'organisation de la CAN, environ 50000 personnes ont essayé d'assister au match, alors que le stade d'Olombé ne pouvait accueillir que 80% de sa capacité maximale, estimée à 60000 places, en raison des restrictions imposées à cause de la pandémie de Covid-19. Le président camerounais, Paul Biya, a ordonné une enquête sur la bousculade. 38 personnes ont également été blessées dans le drame, dont sept grièvement, a détaillé dans un communiqué, le ministre local de la Communication, René Emmanuel Sadi. «Le chef de l'État a prescrit l'ouverture d'une enquête afin que toute la lumière soit faite sur cet incident tragique», poursuit le ministre dont le gouvernement «appelle une fois de plus les Camerounais au sens des responsabilités, à la discipline et au civisme de tous pour la réussite totale de cette grande fête sportive».

R. S.