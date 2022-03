L'ancienne secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports chargée du sport d'élite, Salima Souakri, s'est dit «impressionnée» par l'évolution des préparatifs de la ville d'Oran pour abriter la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) l'été prochain, notamment sur le plan infrastructurel. Un constat que l'ancienne championne en judo a fait en comparant la situation qui prévalait au niveau des chantiers des nouvelles infrastructures sportives retenues pour les JM (complexe sportif et village méditerranéen en particulier) lorsqu'elle faisait partie du gouvernement (juin 2020 au 7 juillet 2021) et celle constatée lors de sa récente visite dans la capitale de l'ouest du pays à l'occasion du championnat d'Algérie de judo seniors individuel tenu le week-end passé au Palais des sports Hamou-Boutlélis. «Les gros moyens déployés par les hautes autorités de l'Etat, ont permis de rattraper le retard accusé dans la réalisation des nouvelles infrastructures sportives. Désormais, Oran dispose d'un parc sportif de haut niveau qui sera très bénéfique pour les sportifs locaux et algériens en général», a-t-elle déclaré à l'APS. «Les prochains JM doivent être une totale réussite. Nous avons fait des pieds et des mains pour obtenir leur organisation chez nous. Personnellement, j'étais présente au congrès tenu à cet effet en 2015 en Italie, et je peux témoigner qu'il y avait une rude concurrence avec le dossier de candidature de la ville de Sfax. Il faut que nous soyons donc à la hauteur», a-t-elle ajouté. Pour Salima Souakri, les prochains JM «ne seront pas seulement sportifs, mais aussi, une occasion pour véhiculer une belle image de notre pays à tous les niveaux, d'autant que nous disposons d'un patrimoine non négligeable sur le plan culturel et touristique». Médaillée d'or lors des JM-2001 à Tunis, l'ancienne secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite espère que la nouvelle génération du judo algérien fasse bonne figure lors du tournoi de cette discipline. Saluant la décision des organisateurs de délocaliser ledit tournoi au Centre des conventions Mohamed-Benahmed (quartier Akid-Lotfi), elle a prédit une «mission difficile» pour les judokas algériens. «Les judokas du Bassin méditerranéen sont les meilleurs sur le plan mondial. La preuve, les Français ont réussi à damer le pion aux Japonais lors des précédents Jeux olympiques (JO) de Tokyo. On s'attend à ce que les meilleurs soient au rendez-vous à Oran, d'où la nécessité d'être parfait sur le plan organisationnel», a-t-elle estimé.